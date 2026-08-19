Vapur yolculuğunda ilginç anlar! Yolcular mankenden gözünü alamadı

Günümüzde internet kullanıcılarının günlük kıyafetlerini takipçileriyle paylaşmak için sıkça başvurduğu "fit-check" akımı, bu kez bir vapur yolculuğuna taşındı. Kardelen isimli manken, vapur seyahati sırasında aniden ayağa kalkarak tarzını sergilediği anları kayda aldı.

YOLCULARIN BAKIŞLARI KAMERAYA YANSIDI

Videonun en çok dikkat çeken kısmı ise mankenin kıyafeti kadar, çevredeki insanların verdiği tepkiler oldu. Vapurda seyahat eden diğer yolcuların, ayağa kalkıp kameraya poz veren genç kadını şaşkın gözlerle izlediği görüldü. Kardelen, kamerasını sadece kendisine değil, etrafındaki insanların yüz ifadelerine de odaklayarak o anları ölümsüzleştirdi.