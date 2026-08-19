Vapur yolculuğunda ilginç anlar! Yolcular mankenden gözünü alamadı - Son Dakika
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Vapur yolculuğunda ilginç anlar! Yolcular mankenden gözünü alamadı

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Vapur yolculuğu sırasında "fit-check" (kombin gösterme) akımına uyan Kardelen isimli mankenin çektiği video büyük ilgi gördü. Genç kadının kıyafetini sergilediği anlarda çevredeki vatandaşların şaşkınlık dolu meraklı bakışları kameraya saniye saniye yansıdı.

Günümüzde internet kullanıcılarının günlük kıyafetlerini takipçileriyle paylaşmak için sıkça başvurduğu "fit-check" akımı, bu kez bir vapur yolculuğuna taşındı. Kardelen isimli manken, vapur seyahati sırasında aniden ayağa kalkarak tarzını sergilediği anları kayda aldı.

YOLCULARIN BAKIŞLARI KAMERAYA YANSIDI

Videonun en çok dikkat çeken kısmı ise mankenin kıyafeti kadar, çevredeki insanların verdiği tepkiler oldu. Vapurda seyahat eden diğer yolcuların, ayağa kalkıp kameraya poz veren genç kadını şaşkın gözlerle izlediği görüldü. Kardelen, kamerasını sadece kendisine değil, etrafındaki insanların yüz ifadelerine de odaklayarak o anları ölümsüzleştirdi.

Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Vapur yolculuğunda ilginç anlar! Yolcular mankenden gözünü alamadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Erbay Mercan Erbay Mercan:
    ahlaksızlık diz boyu 5 0 Yanıtla
  • yusuf cihan yusuf cihan:
    alın içeri 1 2 Yanıtla
  • Murat Özdil Murat Özdil:
    alın 2 gün sonra salın düzelir 2 0 Yanıtla
  • muttalip tecir muttalip tecir:
    Bakın diye açıyorlar 2 0 Yanıtla
  • Hasan Hüseyin Bağcı Hasan Hüseyin Bağcı:
    Bi kadın napio bu manyak der gibi bakmış başka bakan yok. Sizde haber yapmışsınız. 1 0 Yanıtla
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