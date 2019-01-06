Son Dakika Haberleri: Vardiya Müdürü Filiz, 'Evlilik' Tartışmasında Sevgilisini Öldürdü (2)

Vardiya Müdürü Filiz, 'Evlilik' Tartışmasında Sevgilisini Öldürdü (2)

1 saat önce

'EVLENMEDİĞİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ'Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, pizza restoranında vardiya müdürü olan Filiz Kızıldere, aynı işyerinde kurye olarak çalışan Mehmet Sönmez'i kendisiyle evlenmediği için öldürdüğünü itiraf etti.

Vardiya Müdürü Filiz, 'Evlilik' Tartışmasında Sevgilisini Öldürdü (2), System.String[]
'EVLENMEDİĞİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ'

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, pizza restoranında vardiya müdürü olan Filiz Kızıldere, aynı işyerinde kurye olarak çalışan  Mehmet Sönmez'i kendisiyle evlenmediği için öldürdüğünü itiraf etti.

Tutuklanarak cezaevine konulan Kızıldere ifadesinde, 9 ay birliktelik yaşadıklarını ve daha sonra ayrıldıklarını anlatarak, "Pizzacı da 9 ay Mehmet ile birlikte çalıştık ve sevgilisi olduk. Evlenme vaadiyle birliktelik yaşadık fakat Mehmet Sönmez beni bıraktı ve bu olayı iş çevresine yaydı. Bu sebeple İstanbul'dan aldığım tabancayı çantama koyup işe gittim. İş çıkışı ise Mehmet Sönmez ile konuşmak istediğimi söyledim. Yürürken evlilik nedeniyle tartıştık. Yanımda getirdiğim tabanca ile 3 el ateş ettim" dediği öğrenildi.

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 06:54 Kaynak: DHA

Çerkezköy, Mehmet Sönmez, Güncel
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