Vartolu'nun bebeği göründü! - Son Dakika
Son Dakika Magazin Vartolu'nun bebeği göründü! - Son Dakika Magazin

Vartolu'nun bebeği göründü!

16 dakika önce

'Çukur' dizisinin Vartolu'su Erkan Kolçak Köstendil'in oyuncu eşi Cansu Tosun, önceki gün City's Nişantaşı'nda görüntülendi

Vartolu'nun bebeği göründü!, System.String[]

Snob Magazin'in haberine göre; 18 haftalık hamile olan ve erkek bebek bekleyen Cansu Tosun'un karnının büyüdüğü görüldü. Bu arada önümüzdeki hafta New York'ta yapılacak olan ve rol aldığı 'I Am You' filmin prömiyerine katılacağını söyleyen oyuncu,"Çok heyecanlıyım. Yakın tarihte ülkemizde de prömiyeri olacak" dedi.& ;

Cansu Tosun, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 09:41 
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