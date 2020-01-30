Vartolu'nun bebeği göründü!
16 dakika önce
'Çukur' dizisinin Vartolu'su Erkan Kolçak Köstendil'in oyuncu eşi Cansu Tosun, önceki gün City's Nişantaşı'nda görüntülendi
Snob Magazin'in haberine göre; 18 haftalık hamile olan ve erkek bebek bekleyen Cansu Tosun'un karnının büyüdüğü görüldü. Bu arada önümüzdeki hafta New York'ta yapılacak olan ve rol aldığı 'I Am You' filmin prömiyerine katılacağını söyleyen oyuncu,"Çok heyecanlıyım. Yakın tarihte ülkemizde de prömiyeri olacak" dedi.& ;
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 09:41
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