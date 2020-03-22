VASKİ'den '22 Mart Dünya Su Günü' mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel VASKİ'den '22 Mart Dünya Su Günü' mesajı - Son Dakika

VASKİ'den '22 Mart Dünya Su Günü' mesajı

7 saat önce

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, 22 Mart Dünya Su Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

VASKİ'den '22 Mart Dünya Su Günü' mesajı, System.String[]

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, 22 Mart Dünya Su Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.


VASKİ'den yapılan açıklamada, yaşamın diğer bir adı olarak anılan suyun dünyada giderek azaldığı belirtildi. Açıklamada, "Dünya nüfusu artarken, insanoğlu bir diğer taraftan da su kaynaklarını hızla kirlenmekte ve tüketmektedir. Su kaynaklarına olan ihtiyaç gün geçtikçe artarken, son aylarda dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı alınan hijyen tedbirleri ile yaşamımızın temel yapı taşı olan suyun önemini daha da iyi anlamış bulunmaktayız. Bugün dünyada giderek büyüyen temiz suya ulaşabilme sorununa karşı her bir bireyin bilinçli hareket etmesi ve bu bilincin arttırılması oldukça önemlidir. Bu yüzden yaşam kaynağımız suyu korumak ve doğru kullanmak hayati önem taşıyor. İnsanlık için geri dönülmez sonuçlara neden olabilecek su krizlerine karşı çok geç olmadan harekete geçmeli ve gerekli önlemleri almalıyız. Korona virüs nedeniyle hijyenin hayati önem taşıdığı bugünlerde kendi sağlığımızı korurken 'su hayattır' sözünden hareketle gelecek nesillerimize daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için miras olarak devraldığımız su kaynaklarımızı koruyalım ve israf etmeyelim. Bu bağlamda her yıl kurum olarak çeşitli farkındalık oluşturma faaliyetleriyle kutladığımız 'Dünya Su Günü'nü bu yıl ülkemizin ve şehrimizin yaşadığı felaketlerden dolayı ertelemiş bulunmaktayız. Ancak bugünü, kurum olarak bu yıl da toplumsal duyarlılığımızı arttırmak adına, yakın zamanda İran merkezli bir deprem yaşayan Başkale ilçemizin bazı mahallelerinde, korona virüs salgınına karşı ilaçlama çalışmasıyla ve sahada 24 saat esaslı çalışan mesai arkadaşlarımızla birlikte geçiriyoruz. Su kaynaklarının sonsuz olmadığı olgusuyla bütün vatandaşlarımızın 'Dünya Su Günü'nü kutluyor, sağlıklı ve huzurlu bir dünya temenni ediyoruz" denildi. - VAN

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi, Dünya Su Günü, 22 Mart, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 01:59 Kaynak: İHA

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