Vaski Ekipleri Kar ve Tipi Dinlemiyor
33 dakika önce
Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, kar ve tipi dinlemeden arızalarının giderilmesi için büyük emek harcıyor.
Van Su ve Kanalizasyon İdaresi
(VASKİ
) Genel Müdürlüğü ekipleri, kar ve tipi dinlemeden arızalarının giderilmesi için büyük emek harcıyor. Çaldıran
ilçesinin Kaz Gölü mevkiinde arızalanan hattan dolayı Recep Tayyip Erdoğan
Mahallesi'nde su kesintisi meydana geldi. Arızanın haber verilmesi üzerine ekipler harekete geçti. Arızalanan 200'lük su borusunun değişimi için yoğun kar ve tipide harekete geçen ekipler, gece boyu çalışarak arızayı gidermeyi başardı. Tekrar su verilen Recep Tayyip Erdoğan
Mahallesi sakinleri, ekiplere minnettarlıklarını ifade ettiler.
Öte yandan, Gürpınar
'ın Bozyigit Mahallesi'nde de hava yapan şebeke hattına vantuz takılması için çalışma başlatıldı. Su şebekesi hattında meydana gelen patlak onarıldı. Mahalleyi susuz bırakan arızanın giderilmesi için zamanla yarışan VASKİ ekipleri, mahallede gün boyu çalışmalarını sürdürdü.
Bozyiğit Mahallesi Muhtarı Adil Karakoç, "Bizim su sıkıntımızı gidererek bizleri büyük bir sorundan kurtardınız. VASKİ ekiplerinin gayretine ve emeğine teşekkür ederiz" dedi. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 10:49 Kaynak: İHA
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