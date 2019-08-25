Vatan Caddesi'nde "30 Ağustos" provası
1 saat önce
30 Ağustos Zafer Bayramı'nda düzenlenecek kutlama programlarının provası Vatan Caddesi'nde yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 12:49 Kaynak: AA
30 Ağustos Zafer Bayramı'nda düzenlenecek kutlama programlarının provası Vatan Caddesi'nde yapıldı.
Provalar nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatılan Vatan Caddesi çevresinde güvenlik önlemi alındı.
Törenlere katılacak asker, polis ve görevliler caddede hazır bulunurken yoldan geçen vatandaşlar da provaları izledi.
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