Vatan Partisi İl Yönetimi GMİS yönetimi ile bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vatan Partisi İl Yönetimi GMİS yönetimi ile bir araya geldi - Son Dakika

Vatan Partisi İl Yönetimi GMİS yönetimi ile bir araya geldi

7 saat önce

Vatan Partisi Zonguldak yeni İl Yönetimi Genel Maden İşçileri Sendikası'nı (GMİS) ziyaret etti.

Vatan Partisi İl Yönetimi GMİS yönetimi ile bir araya geldi, System.String[]

Vatan Partisi Zonguldak yeni İl Yönetimi Genel Maden İşçileri Sendikası'nı (GMİS) ziyaret etti.


Vatan Partisi yeni İl Başkanı Gökhan Yılmaz ve yönetim kurulu GMİS yönetim kurulunu ziyaret etti. Ziyarette, GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, GMİS Mali Sekreteri Volkan Yıldız, GMİS Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir de hazır bulundu.


Vatan Partisi yeni il yönetim kurulunu tanıştıran Yılmaz, GMİS ve maden işçileri ile emek ve hak mücadelesinde tarihten gelen birlikte dayanışma ve mücadele anlayışını aynı şekilde sürdürmeye devam edeceklerini vurguladı.


GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, yeni yönetim kurulunu tebrik ederek, GMİS ve maden işçilerinin her türlü mücadelesinde verdikleri destekten dolayı teşekkür etti. - ZONGULDAK

Gökhan Yılmaz, Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 04:00 Kaynak: İHA
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