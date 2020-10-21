Vatandaşla gönül köprüsü kuruyor - Son Dakika

Vatandaşla gönül köprüsü kuruyor

21.10.2020 12:43
Vatandaşla gönül köprüsü kuruyor, System.String[]

Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile 14 Eylül tarihinde Gaziantep'in Oğuzeli ilçesine atanan ve ilçe tarihindeki ilk kadın kaymakamı olma unvanını taşıyan Büşra Uçar yaptığı çalışmalarla vatandaşın takdirini ve sevgisini toplamaya devam ediyor.

Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile 14 Eylül tarihinde Gaziantep'in Oğuzeli ilçesine atanan ve ilçe tarihindeki ilk kadın kaymakamı olma unvanını taşıyan Büşra Uçar yaptığı çalışmalarla vatandaşın takdirini ve sevgisini toplamaya devam ediyor.

Mahalle ziyaretlerine tüm hızıyla devam eden Kaymakam Uçar, kadınlarla birlikte katmer, bazlama ve zeytinli börek yaparak mahalle sakinlerine ikramda bulundu. Nar bahçesinde nar toplayarak, marul tarlasında çapa yaptı. Halkla iç içe olarak devletin şefkatli yüzünü vatandaşa gösteren Kaymakam Uçar, mahalle gezileri ve esnaf ziyaretleri ile halkın sürekli yanında oluyor. Kısa sürede herkesin sevgisini kazanan Kaymakam Uçar, güler yüzlü ve cana yakın davranışlarıyla vatandaşın sempatisini kazanmaya devam ediyor. Kaymakam Uçar'ın sıkıntılarıyla tek tek ilgilendiğini belirten vatandaşlar, "Kaymakamımıza istediğimiz zaman ulaşabiliyoruz. Başka yerler makamlar halk için halk gününde görüşmeler yapılıyorken, ilçemizde bizler için her zaman halk günü. Her gittiğimizde gerekli ilgiyi görüyor sorun ve taleplerimizi dile getirebiliyor ve elimiz boş dönmüyoruz. Zaten Kaymakamımız sürekli halkın arasında. Sürekli mahalleleri esnafları dolaşarak her vatandaşın tek tek sorununu dinliyor. Allah kendisinden razı olsun" şeklinde konuştular.

Büşra Uçar kimdir?

1993 yılında İstanbul'da doğan Kaymakam Büşra Uçar, aslen Çanakkale Ezinelidir. İlkokul, ortaokul ve lise öğrenimini İstanbul'da tamamladıktan sonra 2015 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme ve Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümlerinden derece ile mezun oldu. 2017 yılında açılan Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak Mülki İdare Amirliği mesleğine başladı. Çanakkale Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine başlayan kaymakam Uçar, Çanakkale İl Stajını tamamladıktan sonra Balıkesir/ Erdek ve Aydın/ Sultanhisar İlçelerinde kaymakam refikliği stajını tamamladı. Gördes, Gölpazarı ve Çavdır ilçelerinde Kaymakam Vekili olarak görev yapmasının ardından İngiltere Leicester Üniversitesi'nde 6 ay süreyle İngilizce eğitimi aldı. 14.09.2020 tarihinde Oğuzeli'nde görevine başlayan Uçar, evli olup iyi düzeyde İngilizce bilmektedir. - GAZİANTEP

Vatandaşla gönül köprüsü kuruyor
Vatandaşla gönül köprüsü kuruyor
Vatandaşla gönül köprüsü kuruyor

Gaziantep, Oğuzeli, Eylül, Atama, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Vatandaşla gönül köprüsü kuruyor - Son Dakika

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