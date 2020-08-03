Vatandaşlar bayramın son günü Belgrad Ormanı'na akın etti - Son Dakika

Vatandaşlar bayramın son günü Belgrad Ormanı'na akın etti

İSTANBUL - İstanbul'da Kurban Bayramı'nda şehir dışına tatile gitmeyen vatandaşlar, bayramın dördüncü gününde Belgrad Ormanı'na akın etti. Doğa ile baş başa kalan vatandaşlar, mangal yaparak tatilin tadını çıkardı.

İstanbul'da birçok kişi dört günlük bayram iznini şehir dışında aileleriyle değerlendirirken, bazı vatandaşlar ise İstanbul'da kalarak ormanlık alanda dinlenmeyi tercih etti. Vatandaşların en çok tercih ettiği mekanların başında ise Belgrad Ormanı geldi. Sabah erken saatlerden itibaren ormanın içerisinde bulunan piknik ve dinlenme alanlarını dolduran vatandaşlar, gün boyu doğa ile baş başa kaldılar. Belgrad Ormanı'na gelen vatandaşlar çocuklarıyla top oynayıp, spor yaptı. Vatandaşların o anları ise drone ile havadan görüntülendi.

Bayramın son gününü değerlendirmek istediklerini belirten Sühey Berkan, "Daha önce bayramlaşmamızı yaptık. Yarın is başı yapmadan önce enerji depolamak için buraya geldik. Güzel bir yer daha önce Çatalca bölgesine gidiyorduk" ifadelerini kullandı.

Recep Altay ise, "İstanbul stresini burada atıyoruz, bayramın son gününü değerlendirmeye çalışıyoruz. Yarın iş başı yine çalışma hayatına devam sürekli geliyoruz" dedi.