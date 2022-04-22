Vatandaşlar oruç açarken polisler huzuru sağlamak için görev başında - Son Dakika
Üye Girişi

Vatandaşlar oruç açarken polisler huzuru sağlamak için görev başında

22.04.2022 14:01

Trabzon'da gece gündüz demeden vatandaşın huzur ve güvenliğini sağlayan polis ekipleri, ramazanda da görevlerini aksatmıyor.

Trabzon'da gece gündüz demeden vatandaşın huzur ve güvenliğini sağlayan polis ekipleri, ramazanda da görevlerini aksatmıyor.

Gelen ihbarlar doğrultusunda olaylara en kısa zamanda müdahale eden, ramazanda oruç ibadetini yerine getiren polis ekipleri, herkes iftar veya sahurunu yaparken vatandaşın huzur ve güvenliğini sağlıyor.

Polis ekipleri, 155 Polis İmdat Haber Merkezi ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemine ihbar geldiği anda, evlerinden getirdikleri yiyeceklerle nöbet yerlerinde ve karakollarda hazırladıkları iftar veya sahur sofrasından kalkıyor. Ekipler, bazen iftardan saatler sonra oruç açmak bazen de sahur yapmadan oruç tutmak zorunda kalıyor.

"İftarımızı geç yapmak durumunda kalıyoruz"

Çarşı Polis Merkezinde görevli komiser yardımcısı Selim Demir, ramazanda da fedakarlıkla görevlerini yerine getirdiklerini söyledi.

İftar sırasında ihbar geldiğinde vatandaşa yardımcı olmak için hemen olay yerine hareket ettiklerini belirten Demir, "İftarımızı geç yapmak durumunda kalıyoruz. Sahurda da aynı durumlarla karşılaşabiliyoruz. Biz, 7/24 vatandaşımızın, devletimizin ve bayrağımızın hizmetinde olmaktan gurur duyuyoruz. Emniyet Teşkilatı olarak vatandaşın huzuru ve güvenliği için 7/24 görevimizin başındayız. Ramazan ya da bayram demeden vatandaşımıza hizmet vermekten onur ve gurur duyuyoruz." dedi.

Kent meydanındaki devriye ekiplerinde görevli polis memuru Erhan Kuvat da halkın güven ve huzuru için ramazan, bayram demeden görevlerinin başında olduklarını ifade etti.

Kuvat, iftarı bazen evde çocukları ile bazen de görev başında yaptıklarını anlatarak, "Bazen olaylara gittiğimiz zaman iftarımızı açamadığımız oluyor ama önemli olan halkımızın huzur ve güven içerisinde evinde oturması. Bizim için önemli olan bu. 24 saat görevimizin başındayız." diye konuştu.

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünün, 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'ndaki biriminde grup şefi olarak görev yapan Abdurrahman Tepelioğlu ise "Ramazan ayında da halkımızın huzur ve güvenliğini, asayişi sağlamak için çalışmaktayız. Bazen yoğun görevden dolayı maçlarda ve görevlerde iftarımızı yapıyoruz. Her daim vatandaşın yanındayız. Çok şükür vatandaşa hizmet etmekten gururluyuz." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar oruç açarken polisler huzuru sağlamak için görev başında
Vatandaşlar oruç açarken polisler huzuru sağlamak için görev başında
Vatandaşlar oruç açarken polisler huzuru sağlamak için görev başında
Vatandaşlar oruç açarken polisler huzuru sağlamak için görev başında

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı yardımcısı Oktay 'Milletimizin huzuru, refahı ve güvenliği için; bölgemizde istikrar ve barış için; terörün kökünü kurutmaya devam... Cumhurbaşkanı yardımcısı Oktay 'Milletimizin huzuru, refahı ve güvenliği için; bölgemizde istikrar ve barış için; terörün kökünü kurutmaya devam...

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vatandaşlar oruç açarken polisler huzuru sağlamak için görev başında - Son Dakika


Son Dakika
15:10 Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katleden Can Göktuğ Boz, "canavarca hisle öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet aldı!
15:05 Ekrem İmamoğlu hakkındaki hapis istemi hakkında konuştu: Bunun bana siyaseten hiçbir zararı yok ama bu ülkeye zararı var
14:49 Komedyen Hasan Can Kaya, sosyal medya hesabında 2,5 milyon takipçiye ulaştı!
14:46 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan müzik yasağı açıklaması: Dört bakanlık olarak üzerinde çalışıyoruz
14:44 Karadeniz'de belirsiz kuş ölümleri halkı telaşlandırdı: Sahiller ölü kuşlarla doldu
14:37 Beşiktaş'tan atak geldi! Galatasaray'la görüşmeleri devam eden Burak Yılmaz'a şaşırtan telefon
14:32 Rusların ele geçirdiği Mariupol'de direnen taburdan ilk görüntü! Putin'e meydan okudular
14:17 Erdoğan'dan, Pençe-Kilit Operasyonu açıklaması: 3 şehidimiz var, 45 terörist etkisiz hale getirildi
13:32 Seren Serengil'den Hakan Sabancı'ya "dost" tavsiyesi: Şeyma Subaşı'na dikkat et hamile kalmasın
13:58 Kılıçdaroğlu'nun elektriği kesildi, Bakan Dönmez kesinti yapılan hane sayısını açıkladı: 268 bin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2022 15:25:55. #1.13#
SON DAKİKA: Vatandaşlar oruç açarken polisler huzuru sağlamak için görev başında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement