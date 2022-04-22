Vatandaşlar oruç açarken polisler huzuru sağlamak için görev başında - Son Dakika

Trabzon'da gece gündüz demeden vatandaşın huzur ve güvenliğini sağlayan polis ekipleri, ramazanda da görevlerini aksatmıyor.

Gelen ihbarlar doğrultusunda olaylara en kısa zamanda müdahale eden, ramazanda oruç ibadetini yerine getiren polis ekipleri, herkes iftar veya sahurunu yaparken vatandaşın huzur ve güvenliğini sağlıyor.

Polis ekipleri, 155 Polis İmdat Haber Merkezi ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemine ihbar geldiği anda, evlerinden getirdikleri yiyeceklerle nöbet yerlerinde ve karakollarda hazırladıkları iftar veya sahur sofrasından kalkıyor. Ekipler, bazen iftardan saatler sonra oruç açmak bazen de sahur yapmadan oruç tutmak zorunda kalıyor.

"İftarımızı geç yapmak durumunda kalıyoruz"

Çarşı Polis Merkezinde görevli komiser yardımcısı Selim Demir, ramazanda da fedakarlıkla görevlerini yerine getirdiklerini söyledi.

İftar sırasında ihbar geldiğinde vatandaşa yardımcı olmak için hemen olay yerine hareket ettiklerini belirten Demir, "İftarımızı geç yapmak durumunda kalıyoruz. Sahurda da aynı durumlarla karşılaşabiliyoruz. Biz, 7/24 vatandaşımızın, devletimizin ve bayrağımızın hizmetinde olmaktan gurur duyuyoruz. Emniyet Teşkilatı olarak vatandaşın huzuru ve güvenliği için 7/24 görevimizin başındayız. Ramazan ya da bayram demeden vatandaşımıza hizmet vermekten onur ve gurur duyuyoruz." dedi.

Kent meydanındaki devriye ekiplerinde görevli polis memuru Erhan Kuvat da halkın güven ve huzuru için ramazan, bayram demeden görevlerinin başında olduklarını ifade etti.

Kuvat, iftarı bazen evde çocukları ile bazen de görev başında yaptıklarını anlatarak, "Bazen olaylara gittiğimiz zaman iftarımızı açamadığımız oluyor ama önemli olan halkımızın huzur ve güven içerisinde evinde oturması. Bizim için önemli olan bu. 24 saat görevimizin başındayız." diye konuştu.

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünün, 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'ndaki biriminde grup şefi olarak görev yapan Abdurrahman Tepelioğlu ise "Ramazan ayında da halkımızın huzur ve güvenliğini, asayişi sağlamak için çalışmaktayız. Bazen yoğun görevden dolayı maçlarda ve görevlerde iftarımızı yapıyoruz. Her daim vatandaşın yanındayız. Çok şükür vatandaşa hizmet etmekten gururluyuz." ifadelerini kullandı.