Son Dakika Haberleri: Vatandaşlar yaralılar için şemsiyelerle gölgelik alan oluşturdu
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Vatandaşlar yaralılar için şemsiyelerle gölgelik alan oluşturdu

1 saat önce

Korkuteli –Elmalı Karayolu Ulucak susuzu mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Vatandaşlar yaralılar için şemsiyelerle gölgelik alan oluşturdu, System.String[]

KorkuteliElmalı Karayolu Ulucak susuzu mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahale yoldan geçen sürücüler tarafından yapılırken, yerde yatan yaralılar için şemsiyeler ile gölgelik alan oluşturuldu


kaza sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Elmalı'daki akrabalarının ziyareti için Antalya'dan yola çıkan Zeynep Arslan (36) idaresindeki 07 ZJ 372 Plakalı otomobil, Korkuteli-Elmalı Karayolu Ulucak susuz mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle ilk olarak bariyere çarptı ve ardından şarampole yuvarlandı. Kazada araç sürücü Zeynep Arslan (36) Elvan İclal Feyzioğlu (14) ve Fatma Gülhancıoğlu (39) yaralandılar.


Yaralılara ilk olarak yoldan geçen vatandaşlar müdahale etti. Araçtan çıkartılan yaralılara sıcaktan korunmaları için vatandaşlar tarafından şemsiyeler ile gölgelik alan oluşturuldu. Acil servis ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulans ile Korkuteli Devlet Hastanesine kaldırıldılar. - ANTALYA

Şemsi Tebrizi, Korkuteli, Ulucak, Elmalı, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 12:30 Kaynak: İHA
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