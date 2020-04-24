Vatandaşlara 'Kitap Oku Türkiye' daveti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vatandaşlara 'Kitap Oku Türkiye' daveti - Son Dakika

Vatandaşlara 'Kitap Oku Türkiye' daveti

6 saat önce

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Akif Arslan,"İnsanların karantinada olduğu bu günlerde insanların sosyal medyada birbirini, 'challenge' kelimesi etrafında kitap okumaya davet etmesi olumlu görülebilir"dedi.

Vatandaşlara 'Kitap Oku Türkiye' daveti, System.String[]

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Akif Arslan,"İnsanların karantinada olduğu bu günlerde insanların sosyal medyada birbirini, 'challenge' kelimesi etrafında kitap okumaya davet etmesi olumlu görülebilir"dedi.


Konu ile ilgili gazetecilere açıklama yapan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Akif Arslan, karantinada olunan bu günlerde insanların birbirini sosyal medyada etiketliyerek kitap okumaya davet ettiğini, bu durumun okuma zevkinin keşfedilmesi için bir tetikleyici olabileceğini, ayrıca karantina günlerinde "Zamanım yok okuyamıyorum." diyenlerin bu bahanelerinin ortadan kalktığını, evlerde geçirilen zamanın kitap okumak için fırsat olduğunu dile getirdi. Arslan, insanların karantinada olmasından dolayı dış alemden iç muhasebeye yöneldiğini, bu yönelimin kitaplarla desteklenebileceğini, kitap okunarak insanların karamsar havadan çıkabileceklerini, okuma ile stresin yenilebileceğini, okumanın hafızayı güçlendirdiğini, bu güçlendirme neticesinde dünyada yaşanan korona olayının daha analitik değerlendirilebileceğini ifade etti. Arslan, sosyal medyada canlı yayınlar yaparak okunan kitapların değerlendirilmesinin, kitap ile ilgili sohbetler, eleştiriler yapılmasının, sosyal medyada yapılan meydan okumaları daha anlamlı bir mecraya sürükleyeceğini belirtti. Prof. Dr. Akif Arslan, sosyal medyanın artık günümüzün bir gerçekliği olduğunu, kitabın sosyal medyada yer alması ile birlikte zaman zaman eğitimcilerden gelen sosyal medya eleştirilerinin azaltılabileceğini ve eğlence ile okumanın bir araya gelebileceğini ifade etti.


Sadece evdeki kitapların değil elektronik ortamda sunulan e-kitap, e-dergi gibi materyallerin de okunabileceğini dile getiren Akif Arslan, evlerde tüm aile bireylerinin katıldığı kitap okuma saatlerinin düzenlenmesi gerektiğini, büyüklerin kitap okumasının çocuklardaki okuma kültürünün temelini atacağını, okuma plan ve hedeflerinin yapılmasının bu sürece katkı sunacağını, okunan kitaplar hakkında sohbetler ve değerlendirmeler yapılabileceğini, eleştirel okumaların da olması gerektiğini, okunanlar ile ilgili kompozisyonlar yazılabileceğini vurguladı. - AĞRI

Akif Arslan, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 04:17 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yasemin Özilhan'ın son paylaşımı takipçilerini şaşırttı: Bu hangi seviye zayıflıktan sonra oluyor? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan umut veren paylaşım: Güzel günler yaklaşıyor Sefirin Kızı dizisinin oyuncusu Ömer Edip Tepeli baba oluyor Galatasaraylı Ryan Donk'un babaannesi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Karantinadaki oyuncu Aslı İnandık'ın fenomenleri eleştirdiği videolar herkesi kahkahaya boğdu Yörük çocuğu 23 Nisan şiiriyle sosyal medyada fenomen oldu Klarnet ustası Hüsnü Şenlendirici'nin oğlu evlendi Güney Afrika Devlet Başkanı'nın maske ile imtihanı kameralara yansıdı Jordan Botaka, Galatasaray formalı fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı Hafter'den ramazanın ilk gününde Trablus'a roketli saldırı: 3 sivil öldü MİT mensubunun ifşa edilmesine ilişkin soruşturmada, 8 şüpheli hakkında dava açıldı KKTC'de son bir haftada yeni koronavirüs vakası görülmedi Son Dakika: İtalya'da 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 420 artarak 25 bin 969'a yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 24 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 109 artarak 2 bin 600'e yükseldi Türkiye'deki salgında bir ilk! Günlük iyileşen hasta sayısı vaka sayısını aştı
Fenerbahçe Başantrenörü Obradovic, yeni imajıyla sosyal medya gündem oldu Fenerbahçe Başantrenörü Obradovic, yeni imajıyla sosyal medya gündem oldu         
22:48
Ramazan ekranlarının sevilen ismi Ömer Döngeloğlu'nun koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı Ramazan ekranlarının sevilen ismi Ömer Döngeloğlu'nun koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı         
22:29
Beşiktaş, Polonyalı kaleci Rafal Gikiewicz'i transfer etmek istiyor Beşiktaş, Polonyalı kaleci Rafal Gikiewicz'i transfer etmek istiyor         
22:21
74 yaşındaki Ajda Pekkan, evde spor yaptığı anları paylaştı! Fit vücudu dikkat çekti 74 yaşındaki Ajda Pekkan, evde spor yaptığı anları paylaştı! Fit vücudu dikkat çekti         
22:19
Eski Galatasaraylı Gomis, Fenerbahçe'ye Sebastian Giovinco için onay verdi Eski Galatasaraylı Gomis, Fenerbahçe'ye Sebastian Giovinco için onay verdi         
21:46
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan Ercüment Ovalı'nın aşı çalışmalarıyla ilgili açıklama: Sonuç alamama ihtimali yüksek Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan Ercüment Ovalı'nın aşı çalışmalarıyla ilgili açıklama: Sonuç alamama ihtimali yüksek         
21:37
Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'li belediyelere Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'li belediyelere "paralel devlet" demesine cevap verdi         
21:28
Manchester United efsanesi Roy Keane: Korona nedeniyle maaş indirimi istenmesi saçmalık Manchester United efsanesi Roy Keane: Korona nedeniyle maaş indirimi istenmesi saçmalık         
21:18
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap: Önümüzdeki bir kaç haftayı izledikten sonra bazı yasaklar gevşetilebilir Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap: Önümüzdeki bir kaç haftayı izledikten sonra bazı yasaklar gevşetilebilir         
21:16
Trump koronaya karşı önerdiği dezenfektan enjektesi önerisinden geri adım attı Trump koronaya karşı önerdiği dezenfektan enjektesi önerisinden geri adım attı         
21:14
Şanlıurfa'da köpek saldırısına uğrayan küçük Davut, kurtarılamadı Şanlıurfa'da köpek saldırısına uğrayan küçük Davut, kurtarılamadı         
21:01
İspanyol futbol tarihinde ilk kez şike cezası verildi İspanyol futbol tarihinde ilk kez şike cezası verildi         
20:51
Fransa'da 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 389 artarak 22 bin 245'e yükseldi Fransa'da 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 389 artarak 22 bin 245'e yükseldi         
20:50
Koronavirüs belirtileri listesine 4 yeni semptom daha eklendi Koronavirüs belirtileri listesine 4 yeni semptom daha eklendi         
20:48
İçişleri Bakanlığı'ndan CHP'li Veli Ağbaba'nın İçişleri Bakanlığı'ndan CHP'li Veli Ağbaba'nın "Atatürk'ün resmi yok" iddialarına yanıt: Tamamen iftira ve yalandır         
20:32
Dora isimli yavru köpeği öldüren şüpheliye ev hapsi cezası verildi Dora isimli yavru köpeği öldüren şüpheliye ev hapsi cezası verildi         
20:18
Babel'in Galatasaray-Beşiktaş paylaşımından siyah beyazlıları kızdıran sonuç çıktı Babel'in Galatasaray-Beşiktaş paylaşımından siyah beyazlıları kızdıran sonuç çıktı         
20:15
Türkiye'de ramazanın ilk iftar topu Kars'ta atıldı Türkiye'de ramazanın ilk iftar topu Kars'ta atıldı         
20:13
Apartmandaki koronavirüs temizliği, 18 yıllık cinayeti ortaya çıkardı Apartmandaki koronavirüs temizliği, 18 yıllık cinayeti ortaya çıkardı         
19:32
Marmaris'te domuz sürüsü sokağa indi Marmaris'te domuz sürüsü sokağa indi         
19:30
Türkiye'deki salgında bir ilk! Günlük iyileşen hasta sayısı vaka sayısını aştı Türkiye'deki salgında bir ilk! Günlük iyileşen hasta sayısı vaka sayısını aştı         
19:22
Ramazan'ın ilk gününde fırınlarda sosyal mesafeli pide kuyruğu Ramazan'ın ilk gününde fırınlarda sosyal mesafeli pide kuyruğu         
19:11
Son Dakika: Türkiye'de 24 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 109 artarak 2 bin 600'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 24 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 109 artarak 2 bin 600'e yükseldi         
19:10
Koronanın ortaya çıktığı Vuhan'dan güzel haber: Son ağır hasta da iyileşti Koronanın ortaya çıktığı Vuhan'dan güzel haber: Son ağır hasta da iyileşti         
19:04
Son Dakika: İtalya'da 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 420 artarak 25 bin 969'a yükseldi Son Dakika: İtalya'da 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 420 artarak 25 bin 969'a yükseldi         
19:04
Hollanda'da koronavirüs nedeniyle ligler iptal edildi Hollanda'da koronavirüs nedeniyle ligler iptal edildi         
19:03
KKTC'de son bir haftada yeni koronavirüs vakası görülmedi KKTC'de son bir haftada yeni koronavirüs vakası görülmedi         
18:48
MİT mensubunun ifşa edilmesine ilişkin soruşturmada, 8 şüpheli hakkında dava açıldı MİT mensubunun ifşa edilmesine ilişkin soruşturmada, 8 şüpheli hakkında dava açıldı         
18:30
Hafter'den ramazanın ilk gününde Trablus'a roketli saldırı: 3 sivil öldü Hafter'den ramazanın ilk gününde Trablus'a roketli saldırı: 3 sivil öldü         
18:30
Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil: Ligler 12-13-14 Haziran'da başlayabilir Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil: Ligler 12-13-14 Haziran'da başlayabilir         
18:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2020 22:55:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Vatandaşlara 'Kitap Oku Türkiye' daveti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]