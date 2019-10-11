Vatandaşlardan Barış Pınarı Harekatı'na tam destek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili CİMER'e gelen vatandaşların mesajlarını paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Bu milletin her bir ferdi bir mucizedir. Zaman değişir, teknoloji değişir, dünya değişir, milletimizin fedakarlığı, vatan sevgisi, feraseti değişmez. Bu millet eğilmez" notuyla CİMER'e gelen binlerce mesajdan birkaç tanesini paylaştı. Bir vatandaş mesajında, "Sayın Cumhurbaşkanım, an itibariyle başlayan Barış Pınarı Harekatı'nda ben de görev yapmak istiyorum. Epilpsi hastasıyım ama en azından yemekte yardım ederim" ifadelerini kullanırken, diğer bir vatandaş ise, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 33 yıldır toprağında yaşamaktayım. Ben, eşim ve biri 13, diğeri 6 yaşında iki erkek evladım devletimin şerefli ekmeği boğazımızdan geçiyor. Bu vatanın bekası için devletimizin, kahraman askerlerimizin sonuna kadar yanında olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Zeytindalı Harekatı'nda da yazmıştık, nasip olmadı ama şimdi Barış Pınarı Harekatı'nda kahraman ordumuzun bir ferdi olarak vatanımızın güvenliği için ailemle birlikte bu harekata katılmayı talep ediyor, sahabe efendilerimizin dediği gibi yatarak ölmektense ayakta ölmeyi devletimizden talep ediyoruz" dedi.

Başka bir vatandaş ise mesajında kendisine ait olan aracının özelliklerinden bahsederek, "Bugün itibariyle başlayan Barış Pınarı Harekatı nedeniyle ihtiyaç bulunması ya da ileride ihtiyaç olabilme ihtimali gereğince özelliklerini belirttiğim 4x4 arazi aracımı uygun göreceğiniz devletimin ilgili birimine hiçbir şekilde geri istemeksizin, mülkiyetini de devrederek, istenilen vilayete bizzat getirerek vermek istiyorum. Gereği için bilgilerinize arz eder, ivedi olarak cevap ve talimatınızı istirham ederim" mesajını paylaşırken, bir başka vatandaş ise, "Barış Pınarı Harekatı'nı yüzde bir milyon destekliyorum. Devletime maddi destek lazımsa iki tane evim var, birini bağışlamaya hazırım, siz hiç mahsun olmayın" ifadelerini kullandı.

(İHA)