Vatandaşları bıktıran jeotermal hırsızı, suçüstü yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Vatandaşları bıktıran jeotermal hırsızı, suçüstü yakalandı

29.04.2022 15:59

Vatandaşları bıktıran jeotermal hırsızı, suçüstü yakalandı İzmir'in Balçova ilçesinde bulunan ve jeotermal bağlantısıyla ısınma sağlanan apartmanlardan, piyasa değeri 400 Euro olan bağlantıları çaldığı belirlenen şüpheli, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Vatandaşları bıktıran jeotermal hırsızı, suçüstü yakalandı

İZMİR - İzmir'in Balçova ilçesinde bulunan ve jeotermal bağlantısıyla ısınma sağlanan apartmanlardan, piyasa değeri 400 Euro olan bağlantıları çaldığı belirlenen şüpheli, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkartılan kadın, tutuklandı.

Balçova İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede bulunan ve jeotermal bağlantısıyla ısınma sağlanan apartmanlardan, çok sayıda jeotermal bağlantısının çalınması şikayeti üzerine çalışma başlattı. Tanesinin piyasa değeri 400 Euro (6 bin 255 Türk Lirası) olan bağlantıları çalan hırsızın kimliğini belirlemek için ekipler özel bir çalışma başlattı. Yurt dışından getirilen bağlantı kabloları ve sensörlerin tekrar takılması ve onlarca vatandaşın tekrar para ödeyerek mağdur olması nedeniyle polis, 780 ev ve işyerinin güvenlik kamerasını mercek altına aldı.

Dedektif gibi çalışıp şüpheliyi suçüstü yakaladılar

Şüpheliyi tespit etmek ve yakalamak için dedektif gibi çalışan polis ekipleri, 780 ev ve iş yerinden elde edilen görüntüleri izleyerek kapüşonlu palto giyen bir kişinin apartman kapılarını zorladığı ve giriş yaptığını tespit etti. Çevrede pusu kuran ekipler şüpheliyi, bir apartmanın bağlantısını çalarken suçüstü yakaladı.

Tutuklandı

Polis ekipleri tarafından yakalanan şüphelinin kimlik incelemesinde İlknur U. olduğu belirlenirken, genç kadın polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen İlknur U. tutuklandı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Vatandaşları bıktıran jeotermal hırsızı, suçüstü yakalandı
Vatandaşları bıktıran jeotermal hırsızı, suçüstü yakalandı
Vatandaşları bıktıran jeotermal hırsızı, suçüstü yakalandı
Vatandaşları bıktıran jeotermal hırsızı, suçüstü yakalandı
Vatandaşları bıktıran jeotermal hırsızı, suçüstü yakalandı

YORUMLAR
500
Yoldaki bariyerleri kesip çalan hırsızlar suçüstü yakalandı Yoldaki bariyerleri kesip çalan hırsızlar suçüstü yakalandı Bergama'da 2 motosiklet hırsızı kıskıvrak yakalandı Bergama'da 2 motosiklet hırsızı kıskıvrak yakalandı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Vatandaşları bıktıran jeotermal hırsızı, suçüstü yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
16:21 Cinsiyet değiştirmişti! Oyuncu Aybike Esin Tumluer gelen eleştirilere isyan etti: Karşınızdaki kişinin kim olduğunu hatırlatmak istedim
16:15 Sokakta yürürken köpek ordusunun saldırısına uğradı!
16:02 ABD'den Ukrayna'ya silah yardımı! Gönderilecek mühimmatların listesi açıklandı
16:00 İçkili masada Kadir Gecesi paylaşımı yapan kişilere soruşturma kararı
15:44 Alişan, alkol masasında Kadir Gecesi paylaşımı yapan Pegasus çalışanlarına tepki gösterdi
15:41 İYİ Parti İl Başkanı'na canlı yayında "P...k" diye AK Partili Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen kendisini böyle savundu: Dil alışkanlığı!
15:37 İBB çalışanı olarak lanse edilen Şafak D. iddiaları reddetti: Hiçbir zaman PKK'nın içinde yer almadım
15:25 Turuncu kategoride aranan 'Reber' kod adlı terörist Hakkari'deki operasyonda etkisiz hale getirildi
15:14 Galatasaray'daki seçim iptal oldu! İki başkan adayı kameralar karşısında yeni tarihi açıkladı
15:09 Ramazan Bayramı'nda şemsiyenizi yanınızdan ayırmayın! Meteoroloji bölge bölge uyardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2022 16:29:42. #1.11#
SON DAKİKA: Vatandaşları bıktıran jeotermal hırsızı, suçüstü yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement