Vatandaşları bıktıran jeotermal hırsızı, suçüstü yakalandı - Son Dakika

Vatandaşları bıktıran jeotermal hırsızı, suçüstü yakalandı

İZMİR - İzmir'in Balçova ilçesinde bulunan ve jeotermal bağlantısıyla ısınma sağlanan apartmanlardan, piyasa değeri 400 Euro olan bağlantıları çaldığı belirlenen şüpheli, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkartılan kadın, tutuklandı.

Balçova İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede bulunan ve jeotermal bağlantısıyla ısınma sağlanan apartmanlardan, çok sayıda jeotermal bağlantısının çalınması şikayeti üzerine çalışma başlattı. Tanesinin piyasa değeri 400 Euro (6 bin 255 Türk Lirası) olan bağlantıları çalan hırsızın kimliğini belirlemek için ekipler özel bir çalışma başlattı. Yurt dışından getirilen bağlantı kabloları ve sensörlerin tekrar takılması ve onlarca vatandaşın tekrar para ödeyerek mağdur olması nedeniyle polis, 780 ev ve işyerinin güvenlik kamerasını mercek altına aldı.

Dedektif gibi çalışıp şüpheliyi suçüstü yakaladılar

Şüpheliyi tespit etmek ve yakalamak için dedektif gibi çalışan polis ekipleri, 780 ev ve iş yerinden elde edilen görüntüleri izleyerek kapüşonlu palto giyen bir kişinin apartman kapılarını zorladığı ve giriş yaptığını tespit etti. Çevrede pusu kuran ekipler şüpheliyi, bir apartmanın bağlantısını çalarken suçüstü yakaladı.

Tutuklandı

Polis ekipleri tarafından yakalanan şüphelinin kimlik incelemesinde İlknur U. olduğu belirlenirken, genç kadın polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen İlknur U. tutuklandı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.