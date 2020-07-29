Vatandaşları dinledi - Son Dakika

Kütahya Valisi Ali Çelik; istek, şikayet, önerileri dinlemek ve sorunlara çözüm bulmak amacıyla vatandaşlarla bir araya geldi.

Vali Çelik başkanlığında, Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen Halk Günü Toplantısı'na; Kütahya Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Hamiyet Özkalay, bazı daire müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

Vatandaşların istek ve arzularını dinleyen Vali Çelik sorunların çözümü için ilgili kurum amirlerine talimat vererek konuların takipçisi olacağını söyledi. - KÜTAHYA