Vatandaşların tandır fırını taleplerine modern çözüm - Son Dakika

Vatandaşların tandır fırını taleplerine modern çözüm

Türkiye'nin farklı noktalarından aldığı göçlerle birçok kültüre ev sahipliği yapan Gaziemir ilçesinde, geleneklerin yaşaması için dikkat çeken bir proje yaşama geçiriliyor.

Türkiye'nin farklı noktalarından aldığı göçlerle birçok kültüre ev sahipliği yapan Gaziemir ilçesinde, geleneklerin yaşaması için dikkat çeken bir proje yaşama geçiriliyor. Bu kapsamda Gaziemir Belediyesi, Anadolu'nun doğusundan göç ile ilçeye gelen ve yaşamlarını burada sürdüren vatandaşların tandır ekmeği geleneklerinin korunması için çalışma başlattı.

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Gaziemir ilçesi Dokuz Eylül Mahallesi'nde vatandaşlar, boş arazide uzun zamandır çamurdan oluşturdukları fırınları kullanarak geleneklerine uygun ekmek üretiyordu. Hijyen konusunda sıkıntı oluşturan ve görüntü kirliliği eleştirileri alan bu tandır fırınları, bazı vatandaşlarca şikayet konusu da oluyordu. Bunun önüne geçmek isteyen Gaziemir Belediyesi de, eski fırınları yıkarak görsel anlamda ilçenin dokusuna uygun, vatandaşların geleneklerini de yaşatabileceği modern tandır fırınlarının yapımına hız verdi.


Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Başkan Yardımcısı Necati Kırmaz, birim müdürleri ve meclis üyeleriyle alana giderek incelemelerde bulundu. Vatandaşların konuyla ilgili taleplerini dinledi.


Mahalle halkının isteklerine uygun şekilde tandır fırını yapma kararı aldıklarını anlatan Başkan Arda, şunları söyledi:


"Yapılacak tandır fırınında iki ya da üç farklı ocak olacak. Belediyemiz tarafından kurulacak yapı ile vatandaşlar ekmeklerini yaparken yağmur ve güneşten de etkilenmeyecek, geleneklerine uygun tandır ekmeğini üretebilecekler. Mahalleye yaptığımız ziyarette vatandaşlarımıza yapacağımız projeden bahsettik. Vatandaşlarımızın isteklerini dinledik. Hepsi çok mutlu oldu. Çok kültürlülük Gaziemir için önemli bir zenginlik. Bunun yaşaması için belediye olarak elimizden geleni yapacağız." - İZMİR

Gaziemir Belediyesi, Gaziemir, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 11:37 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vatandaşların tandır fırını taleplerine modern çözüm - Son Dakika
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