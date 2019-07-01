Son Dakika Haberleri: Vedat Muriç belirsizliği son buluyuor
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Vedat Muriç belirsizliği son buluyuor

1 saat önce

Max Kruse ve Murat Sağlam'ı takıma dahil ederek kadrosunu güçlendirmeye başlayan Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'ndan sonra Vedat Muriç'ten de sevindirici haber gelmesi bekleniyor.

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Max Kruse ve Murat Sağlam'ı takıma dahil ederek kadrosunu güçlendirmeye başlayan Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'ndan sonra Vedat Muriç'ten de sevindirici haber gelmesi bekleniyor. 
Yeni sezon için bir çok oyuncu ile görüşen sarı-lacivertli takımda Vedat Muriç için bugün son görüşme yapılacak. Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal'ın, "Hocamız Vedat'ın gitmesini istemiyor, kendisini ikna etmeye çalışıyoruz. Yüksek rakamı veren takıma transferi gerçekleşecek" açıklaması üzerine Fenerbahçe Yönetimi, Muriç transferi için bir daha düğmeye bastı. Galatasaray'ın teklif artırması ile yeniden harekete geçen sarı-lacivertli yönetimin ücrette artırıma giderek Barış Alıcı ve Berke Özer'i Rizespor'a vermesi planlanıyor. Muriç'in kendi gelişimini de göz önüne alarak Avrupa Kupaları'nda oynama isteğine karşın Başkan Hasan Kartal'ın bugün yapılan Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile durumu netleştirmesi bekleniyor.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 11:54 Kaynak: DHA
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