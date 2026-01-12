Vefat eden karısının telefonunu inceleyen adam şoke oldu - Son Dakika
Vefat eden karısının telefonunu inceleyen adam şoke oldu

Vefat eden karısının telefonunu inceleyen adam şoke oldu
12.01.2026 14:03
Sosyal medyada bir ''itiraf'' paylaşımında, vefat eden eşinin telefonundan mesajları gördüğünü ve şoke olduğunu yazan bir kişinin ifadeleri gündem oldu. Gönderi, ''paylaşmalı mıyım?'' sorusu ve altında yapılan yorumlarla tartışma yarattı.

Sosyal medyada "itiraf" içerikli bir paylaşımda, 16 yıllık eşini toprağa verdikten sonra eve döndüğünde eşinin telefonundan Instagram'a girdiğini ve karşılaştığı mesajlar nedeniyle şoke olduğunu anlatan bir kişinin ifadeleri kısa sürede gündem oldu.

CİDDİ BİR İKİLEM YAŞIYOR

Paylaşımı yapan kişi, eşinin hesabındaki mesajları gördüğünü, son iki yıldır başka biriyle ilişkisi olduğunu öğrendiğini öne sürdü. Aynı paylaşımda, yaşadığı duygu karmaşasını dile getiren kişi "kayıbıma mı üzüleyim, öğrendiklerime mi" sözleriyle yaşadığı ikilemi anlattı.

"AKRABALARIYLA PAYLAŞMALI MIYIM?" DİYE SORDU

Gönderide, öğrendiği iddia edilen mesajları eşinin akrabalarıyla paylaşıp paylaşmaması gerektiğini de sorgulayan kişi, yaşadığı şoku ve kararsızlığı sosyal medya kullanıcıları ile paylaştı.

İşte o paylaşım;

Vefat eden karısının telefonunu inceleyen adam şoke oldu

YORUMLAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Paylaşımın altına kısa sürede çok sayıda yorum geldi. Bazı kullanıcılar "Bence okumamış ol" derken, bazıları "Ölene kadar hiç mi bakmadın abi telefonuna?" yorumunu yaptı. Bir başka kesim ise "Ölenin arkasından konuşulmaz, büyüklük sende kalsın" diyerek paylaşımı eleştirdi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Berat Yıldïrım Berat Yıldïrım:
    hiç bulandırma bundan sonra hesabını zaten Allah verecek 4 0 Yanıtla
  • Murat Çil Murat Çil:
    mezara götürmedin bak paylaşmışsınız bile ölen öldü kurtulmuşsun işte yat kalk dua et bence 3 0 Yanıtla
