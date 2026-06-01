Sakatlanan oyuncuyu taşıyan ambulans, başka bir futbolcuya çarptı

01.06.2026 10:05
Ekvador Serie B'de oynanan El Nacional-LDUP maçında sakatlanan oyuncuyu saha dışına taşımak için gelen mini ambulans, başka bir futbolcuya çarptı.

Ekvador Serie B'de oynanan El Nacional-LDUP karşılaşmasında futbol sahalarında ender görülen bir olay yaşandı. Sakatlanan oyuncuyu saha dışına taşımak için gelen mini ambulans, bu kez başka bir futbolcuya çarparak şaşkınlığa neden oldu.

SAKAT FUTBOLCU İÇİN SAHAYA GİRDİ

El Nacional ile LDUP arasında oynanan mücadelede sakatlanan bir futbolcu için sağlık ekipleri sahaya çağrıldı. Oyuncuyu saha dışına taşımak amacıyla kullanılan mini ambulans, sahaya girerek müdahale için ilerlemeye başladı.

KAZA YAPTI

Ancak yardım amacıyla sahaya giren araç beklenmedik bir olaya neden oldu. Mini ambulans, hareket ettiği sırada sahadaki başka bir futbolcuya çarptı. Yaşanan olay sonrası futbolcular ve teknik ekip kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

GÖRÜNTÜLER GÜNDEM OLDU

Karşılaşmada yaşanan ilginç anlar kameralara yansırken, görüntüler kısa sürede futbol dünyasında geniş yankı uyandırdı. Sosyal medyada birçok kullanıcı, "Sakatlığı önlemeye gelirken yeni sakatlık çıkardı" yorumlarında bulundu.

MAÇIN ÖNÜNE GEÇTİ

Karşılaşmanın sonucundan çok mini ambulansın karıştığı bu olay konuşulurken, görüntüler futbol tarihinin en sıra dışı anları arasında gösterildi.

O anlardan kareler;

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
