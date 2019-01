Veliler Sınıfa Sahip Çıkıyor" Projesiyle Okulu Eve Çevirdiler

HARUN KAYMAZ - Bilecik 'in Osmaneli ilçesinde bir ilkokulda, taşımalı sistemle eğitimlerini sürdüren öğrencilerin, öğle aralarında daha iyi zaman geçirebilmeleri amacıyla ev ortamı oluşturuldu.1981'de faaliyete geçen ve çoğu taşımalı sistemle gelen 184 öğrencisi bulunan Osmangazi İlkokulunda, yönetim, çocukların okuldan sıkılmamaları adına tüm sınıflara şark köşesi, oyun ve dinlenme alanları yaptı.Sınıflarında yerlere halı, kilim ve minderler serilen okulda, bazı dersliklerde kanepe, kütüphane ve basket potası bile bulunuyor.Ayakkabılarını çıkararak minderler üzerinde uzanarak dinlenen, kanepede kitap okuyan, basketbol veya farklı oyunlar oynayan, zeka testleri çözen öğrenciler, oluşturulan ev ortamından gayet mutlu.Okul müdürü Şenol Altıntaş , AA muhabirine yaptığı açıklamada, meslek hayatındaki idealini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.Osmangazi İlkokulunda 2010'da yöneticiliğe başladığını anlatan Altıntaş, "3 yıldır taşıma sistemiyle 13 köyden çocuklar okulumuza geliyor. Okulumuz kırsal mahallede olması nedeniyle bazı sıkıntılarımız oldu. 1996'da Kahramanmaraş 'a atandığımda orada bir idealim vardı, sınıfları ev haline çevirmek." dedi.Sınıfları ev gibi döşedilerProje kapsamında ilk önce sınıfların altyapısını oluşturduklarını dile getiren Altıntaş, şöyle devam etti:"Daha sonra da velilerimiz ve öğretmenlerimizin desteğiyle 3 yıl önce bu girişime başladık. Taşımalı sistemle gelen öğrencilerimizin eve gidememesi nedeniyle öğle saatlerinde çocuklara bir ev ortamı sağlamak istedik. Ayakkabılarını çıkarıp dinlenebilmeleri, kitap okumaları, oyun oynamaları, uzanıp istirahat etmeleri maksadıyla bir proje geliştirdik. Sınıfta zeka oyunları bölümü, okuma ve dinlenme köşesi bulunuyor. Kaşkol ve bileklik örme gibi, ikinci sınıflarımızda etkinlikler düzenliyoruz. Öğrencilerimiz ailelerine katkı anlamında bunları örüyorlar. El becerilerini de geliştirmiş oluyorlar. Küçük yaşta meslek alanlarına yönlendirme imkanımız oluyor."Osmaneli İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci de 2014 yılından bu yana farklı projelere imza atmaya çalıştıklarını vurguladı.Ekinci, okulda farklı bir sınıf ortamı oluşturulduğunu belirterek, "Öğrencilerimiz daha rahat bir ortamda eğitimlerini sürdürüyor. Bu süreç, 'Veliler sınıfa sahip çıkıyor' projesiyle başladı. Tüm ilçeye yaymaya başladık. Çok benimsendi. Gönül veren, dertlenen her öğretmen bizim baş tacımızdır." diye konuştu.Öğrencilerden Behlül Gazi Sivri, öğle saatlerinde boş zamanını genellikle zeka oyunlarıyla geçirdiğini ifade ederek, "Okulumuzda her sınıfta dinlenme ve okuma köşeleri var. Dışarıda da oynuyoruz ama sınıflarımızdaki ortam daha çok hoşumuza gidiyor. Evimiz gibi oldu okulumuz." dedi.Öğrencilerden Kübra Gezer ise okullarında dinlenme bölümleri olduğunu ifade ederek, soğuk havalarda sınıflarda eğlenceli zaman geçirdiklerini, kitap okuduklarını söyledi.