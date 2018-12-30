Son Dakika Haberleri: Venedik'e Giriş Turistlere Ücretli Oluyor

Venedik'e Giriş Turistlere Ücretli Oluyor

51 dakika önce

İtalya'da 2019 devlet bütçesine göre, Venedik'e giden turistlerden "kente giriş vergisi" adı altında ek ücret alınması öngörülüyor.

Venedik'e Giriş Turistlere Ücretli Oluyor, System.String[]
İtalya'da 2019 devlet bütçesine göre, Venedik'e giden turistlerden "kente giriş vergisi" adı altında ek ücret alınması öngörülüyor.

Mecliste kabul edilen 2019 devlet bütçesinde, Venedik'e giden turistlerden düşük sezonda 2,5, yüksek sezonda ise 5 ile 10 avro arasında kente giriş parası alınması maddesi yer aldı.

Venedik Belediyesinin de talebi olan kente giriş vergisinin, otobüs, uçak, tren ve gemi biletlerine ekleneceği bildirildi. Venedik'te şu ana kadar turistlere uygulanan ve otellerin aldığı "konaklama vergisi"nin ise "kente giriş vergisi" ile birlikte sona ereceği belirtildi.

Öte yandan, Roma ve Milano'dan sonra İtalya'nın en çok turist alan 3'üncü kenti olan Venedik'e resmi rakamlara göre yılda yaklaşık 19 milyon turist geliyor. Ülkenin kuzeydoğusunda yer alan ve 100'den fazla adayı birbirine bağlayan kanalları ve köprüleriyle tanınan Venedik, son yıllarda "fazla turistten" dolayı bölge halkının protestolarına sahne oluyor.

Venedikliler, bölge ekonomisi için turizmin önemli olmasına rağmen aşırı turistin günlük hayatlarını olumsuz etkilediğinden şikayet ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 06:55 Kaynak: AA

İtalya, Venedik, Ekonomi
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