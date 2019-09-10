Son Dakika Haberleri: Venedik Film Festivali'nde bir ilk
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Venedik Film Festivali'nde bir ilk

1 saat önce

Bu yılki festivalin sürprizi ise ilk kez bir çizgi roman uyarlamasının büyük ödül Altın Aslan'ı kazanması oldu.

Venedik Film Festivali'nde bir ilk, System.String[]

Bu yılki festivalin sürprizi ise ilk kez bir çizgi roman uyarlamasının büyük ödül Altın Aslan'ı kazanması oldu. Yönetmenliğini Todd Philips'in üstlendiği film bu özelliğiyle festival tarihine geçmiş oldu.


İşte 76'ncı Venedik Film Festivali'nde ödüller:


Altın Aslan: Joker – Todd Phillips


Jüri Büyük Ödülü: J'accuse – Roman Polanski


En İyi Yönetmen: Roy Andersson – About Endlessness


En İyi Kadın Oyuncu: Ariane Ascaride – Robert Guédiguian'ın filmi' Gloria Mundi'deki yorumuyla


En İyi Erkek Oyuncu: Luca Marinelli – Pietro Marcello'nun filmi Martin Eden'deki yorumuyla.


En İyi Senaryo: Yonfan – No. 7 Cherry Lane


Jüri Özel Ödülü: La Mafia Non E Più Quello Di Una Volta – Franco Moresco


En İyi Genç Oyuncu: Toby Wallace – Babyteeth


Orizzonti (Ufuklar) bölümü ödülleri


En İyi Film: Atlantis – Valentyn Vasyanovych


En İyi Yönetmen: Theo Court – Blanco En Blanco


Jüri Özel Ödülü: Verdict – Raymund Ribay Guttierez


En İyi Kadın Oyuncu: Marta Nieto – Madre


En İyi Erkek Oyuncu: Sami Bouajila – A Son


En İyi Senaryo: Jessica Palud – Revenir


En İyi Kısa Film: Darling – Saim Sadiq


Geleceğin Aslanı Ödülü: You Will Die At 20 – Amjad Abu Alala

Film Festivali, Venedik, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 04:15 
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