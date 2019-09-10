Venedik Film Festivali'nde bir ilk

Bu yılki festivalin sürprizi ise ilk kez bir çizgi roman uyarlamasının büyük ödül Altın Aslan'ı kazanması oldu. Yönetmenliğini Todd Philips'in üstlendiği film bu özelliğiyle festival tarihine geçmiş oldu.
İşte 76'ncı Venedik Film Festivali'nde ödüller:
Altın Aslan: Joker – Todd Phillips
Jüri Büyük Ödülü: J'accuse – Roman Polanski
En İyi Yönetmen: Roy Andersson – About Endlessness
En İyi Kadın Oyuncu: Ariane Ascaride – Robert Guédiguian'ın filmi' Gloria Mundi'deki yorumuyla
En İyi Erkek Oyuncu: Luca Marinelli – Pietro Marcello'nun filmi Martin Eden'deki yorumuyla.
En İyi Senaryo: Yonfan – No. 7 Cherry Lane
Jüri Özel Ödülü: La Mafia Non E Più Quello Di Una Volta – Franco Moresco
En İyi Genç Oyuncu: Toby Wallace – Babyteeth
Orizzonti (Ufuklar) bölümü ödülleri
En İyi Film: Atlantis – Valentyn Vasyanovych
En İyi Yönetmen: Theo Court – Blanco En Blanco
Jüri Özel Ödülü: Verdict – Raymund Ribay Guttierez
En İyi Kadın Oyuncu: Marta Nieto – Madre
En İyi Erkek Oyuncu: Sami Bouajila – A Son
En İyi Senaryo: Jessica Palud – Revenir
En İyi Kısa Film: Darling – Saim Sadiq
Geleceğin Aslanı Ödülü: You Will Die At 20 – Amjad Abu Alala