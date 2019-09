Venedik Film Festivali'nde bir ilk

Bu yılki festivalin sürprizi ise ilk kez bir çizgi roman uyarlamasının büyük ödül Altın Aslan'ı kazanması oldu. Yönetmenliğini Todd Philips'in üstlendiği film bu özelliğiyle festival tarihine geçmiş oldu.



İşte 76'ncı Venedik Film Festivali'nde ödüller:



Altın Aslan: Joker – Todd Phillips



Jüri Büyük Ödülü: J'accuse – Roman Polanski



En İyi Yönetmen: Roy Andersson – About Endlessness



En İyi Kadın Oyuncu: Ariane Ascaride – Robert Guédiguian'ın filmi' Gloria Mundi'deki yorumuyla



En İyi Erkek Oyuncu: Luca Marinelli – Pietro Marcello'nun filmi Martin Eden'deki yorumuyla.



En İyi Senaryo: Yonfan – No. 7 Cherry Lane



Jüri Özel Ödülü: La Mafia Non E Più Quello Di Una Volta – Franco Moresco



En İyi Genç Oyuncu: Toby Wallace – Babyteeth



Orizzonti (Ufuklar) bölümü ödülleri



En İyi Film: Atlantis – Valentyn Vasyanovych



En İyi Yönetmen: Theo Court – Blanco En Blanco



Jüri Özel Ödülü: Verdict – Raymund Ribay Guttierez



En İyi Kadın Oyuncu: Marta Nieto – Madre



En İyi Erkek Oyuncu: Sami Bouajila – A Son



En İyi Senaryo: Jessica Palud – Revenir



En İyi Kısa Film: Darling – Saim Sadiq



Geleceğin Aslanı Ödülü: You Will Die At 20 – Amjad Abu Alala