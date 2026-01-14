Venezuela'da 400'den Fazla Mahkum Tahliye Edildi

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, Venezuela'da geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez'in göreve gelmesinin ardından başlayan tahliye sürecine değinerek, serbest bırakıların sayısının 400'ü geçtiğini söyledi.

Venezuela'da geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez'in siyasi mahkumların serbest bırakılmasına yeşil ışık yakmasının ardından tahliyeler devam ediyor. Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, serbest bırakıların sayısının 400'ü geçtiğini söyledi. Meclis oturumunda konuşan Rodriguez, devam eden tahliye süreci kapsamında 400'den fazla mahkumun özgürlüğüne kavuştuğunu dile getirerek, nümüzdeki günlerde daha fazla mahkumun serbest bırakılacağını sözlerine ekledi. Rodriguez "Siyasi tutuklular değil, ancak yasayı çiğneyen ve Anayasayı ihlal eden, işgali teşvik eden bazı politikacıların serbest bırakılmasına ilişkin karar verildi" dedi.

Siyasi tutuklu olarak kabul edilen kişilerin serbest bırakılması, muhalefetin uzun süredir talep ettiği konulardan biri olurken Maduro hükümeti, uzun süredir insanların siyasi nedenlerle tutuklanmadığını ve 2024 yılında yapılan seçimlerin ardından gözaltına alınan 2 bin kişinin büyük bir çoğunluğunun serbest bırakıldığını açıklamıştı.

Yerel sivil toplum kuruluşları ise Perşembe gününden bu yana tahliye edilenlerin sayısının 60 ila 70 arasında olduğunu savunarak mevcut yönetimi serbest bırakma sürecinin yavaş ilerlemesi ve bu konuya ilişkin bilgi eksikliği nedeniyle eleştirdi. Tutuklulara hukuki destek sağlayan önde gelen yerel STK'lardan Foro Penal, bu yılın başında en az 800 siyasi tutuklunun hapiste olduğunu açıkladı.

Pazartesi günü Venezuela Cezaevi Hizmetleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, geçen hafta duyurulan serbest bırakılma sürecinde şu ana kadar 116 tutuklunun serbest bırakıldığını açıklamıştı. - KARAKAS