Venezuela'da 400'den Fazla Mahkum Tahliye Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Venezuela'da 400'den Fazla Mahkum Tahliye Edildi

14.01.2026 12:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı, geçici Devlet Başkanı'nın talimatıyla 400'den fazla mahkumun serbest bırakıldığını duyurdu.

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, Venezuela'da geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez'in göreve gelmesinin ardından başlayan tahliye sürecine değinerek, serbest bırakıların sayısının 400'ü geçtiğini söyledi.

Venezuela'da geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez'in siyasi mahkumların serbest bırakılmasına yeşil ışık yakmasının ardından tahliyeler devam ediyor. Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, serbest bırakıların sayısının 400'ü geçtiğini söyledi. Meclis oturumunda konuşan Rodriguez, devam eden tahliye süreci kapsamında 400'den fazla mahkumun özgürlüğüne kavuştuğunu dile getirerek, nümüzdeki günlerde daha fazla mahkumun serbest bırakılacağını sözlerine ekledi. Rodriguez "Siyasi tutuklular değil, ancak yasayı çiğneyen ve Anayasayı ihlal eden, işgali teşvik eden bazı politikacıların serbest bırakılmasına ilişkin karar verildi" dedi.

Siyasi tutuklu olarak kabul edilen kişilerin serbest bırakılması, muhalefetin uzun süredir talep ettiği konulardan biri olurken Maduro hükümeti, uzun süredir insanların siyasi nedenlerle tutuklanmadığını ve 2024 yılında yapılan seçimlerin ardından gözaltına alınan 2 bin kişinin büyük bir çoğunluğunun serbest bırakıldığını açıklamıştı.

Yerel sivil toplum kuruluşları ise Perşembe gününden bu yana tahliye edilenlerin sayısının 60 ila 70 arasında olduğunu savunarak mevcut yönetimi serbest bırakma sürecinin yavaş ilerlemesi ve bu konuya ilişkin bilgi eksikliği nedeniyle eleştirdi. Tutuklulara hukuki destek sağlayan önde gelen yerel STK'lardan Foro Penal, bu yılın başında en az 800 siyasi tutuklunun hapiste olduğunu açıkladı.

Pazartesi günü Venezuela Cezaevi Hizmetleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, geçen hafta duyurulan serbest bırakılma sürecinde şu ana kadar 116 tutuklunun serbest bırakıldığını açıklamıştı. - KARAKAS

Kaynak: İHA

Meclis Başkanı, İnsan Hakları, Venezuela, Politika, Mahkum, Son Dakika

Son Dakika Politika Venezuela'da 400'den Fazla Mahkum Tahliye Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sıkıyönetim kararı sonrası tutuklanan Güney Kore’nin eski devlet başkan için idam talebi Sıkıyönetim kararı sonrası tutuklanan Güney Kore'nin eski devlet başkan için idam talebi
Fenerbahçe’nin antrenmana çıkardığı Yann Jude Göztepe’ye gitti Fenerbahçe'nin antrenmana çıkardığı Yann Jude Göztepe'ye gitti
Sertaç Komsuoğlu’ndan başkan adayı olacağı iddialarına cevap Sertaç Komsuoğlu'ndan başkan adayı olacağı iddialarına cevap
Hükümlü çaycı olmasa, kadın hakim ölebilirdi Hükümlü çaycı olmasa, kadın hakim ölebilirdi
Icardi’nin gol sevinci davalık oldu Icardi'nin gol sevinci davalık oldu
ABD Başkanı Trump: İranlılar protestoya devam edin, yardım yolda ABD Başkanı Trump: İranlılar protestoya devam edin, yardım yolda

13:44
Rakam öyle böyle değil: İşte Türkiye’nin en borçlu belediyesi
Rakam öyle böyle değil: İşte Türkiye'nin en borçlu belediyesi
13:32
AK Partili İnan, Ali Mahir Başarır’a ateş püskürdü: O hadsiz diline hakim olacak
AK Partili İnan, Ali Mahir Başarır'a ateş püskürdü: O hadsiz diline hakim olacak
13:27
Oktay Kaynarca’nın ifadesi ortaya çıktı Dikkat çeken fuhuş sorusu
Oktay Kaynarca'nın ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken fuhuş sorusu
13:14
İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: ABD müdahale ederse üslerinizi vururuz
İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: ABD müdahale ederse üslerinizi vururuz
13:12
ABD’ye ait MQ-4C Triton İHA, İran kıyılarında görüntülendi
ABD'ye ait MQ-4C Triton İHA, İran kıyılarında görüntülendi
12:20
Türkiye devrede İranlı yetkililerle temas kuruldu, ABD’li makamlarla da görüşülüyor
Türkiye devrede! İranlı yetkililerle temas kuruldu, ABD'li makamlarla da görüşülüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 14:31:00. #7.11#
SON DAKİKA: Venezuela'da 400'den Fazla Mahkum Tahliye Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.