Venezuela'da ABD Maslahatgüzarını Kabul

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ABD'nin yeni Caracas Maslahatgüzarı Laura Dogu'yu kabul etti.

İletişim Bakanı Miguel Perez Pirela, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rodriguez'in başkent Caracas'ta Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'te Maslahatgüzar Dogu ile iki ülke ilişkilerini ele aldığını belirtti.

Pirela, paylaşımda, kabule ilişkin fotoğraflara da yer verdi.

Dogu ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Rodriguez ve abisi Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez (AN) ile bir araya geldiğini aktararak, "(ABD) Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Venezuela için ortaya koyduğu üç aşamayı yineledim: İstikrar, ekonomik toparlanma ve uzlaşı ile geçiş süreci." ifadesine yer verdi.

Dogu, yaklaşık 7 yıl aradan sonra 1 Şubat'ta diplomatik ilişkileri yeniden başlatmak üzere Venezuela'ya ulaşmıştı.

Rodriguez, Meclis'te yemin etmişti

ABD'nin ülkeye hava saldırılarıyla eş zamanlı Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasının ardından yardımcısı Delcy Rodriguez, Meclis'te yemin ederek 5 Ocak'ta Geçici Devlet Başkanlığı görevini resmen üstlenmişti.

Rodriguez, yaptığı konuşmada, "ABD'de rehin tutulan iki kahramanımızın, Devlet Başkanımız Nicolas Maduro ve (eşi) Cilia Flores'in kaçırılmasından duyduğum üzüntüyle burada bulunuyorum." ifadesini kullanmıştı.