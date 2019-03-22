Son Dakika Haberleri: Venezuela'da Guaido'nun Özel Kalem Müdürünün Gözaltına Alınması

Venezuela'da Guaido'nun Özel Kalem Müdürünün Gözaltına Alınması

39 dakika önce

Venezuela'da Başsavcılık, kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis (AN) Başkanı Juan Guaido'nun Özel Kalem Müdürü Roberto Marrero'nun, "anayasal düzeni bozmak, terörü ve şiddeti teşvik etmek ve devlet başkanına suikast girişimine karışmak" iddialarıyla gözaltına alındığını bildirdi.

Venezuela'da Guaido'nun Özel Kalem Müdürünün Gözaltına Alınması, System.String[]
Venezuela'da Başsavcılık, kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis (AN) Başkanı Juan Guaido'nun Özel Kalem Müdürü Roberto Marrero'nun, "anayasal düzeni bozmak, terörü ve şiddeti teşvik etmek ve devlet başkanına suikast girişimine karışmak" iddialarıyla gözaltına alındığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, Marrero'nun savcılar ve şahitlerin de katıldığı operasyonla Bolivarcı Ulusal İstihbarat Servisi (SEBIN) ajanları tarafından gözaltına alındığı ve tüm sürecin mahkeme kararı ve yasalara uygun gerçekleştirildiği kaydedildi.

"Bu Venezuela vatandaşı mahkemeye çıkarılacak ve gerekli hüküm verilecektir." ifadesi kullanılan açıklamada, Marrero'nun "anayasal düzeni bozmak, terörü ve şiddeti teşvik etmek ve devlet başkanına suikast girişimine karışmak" gibi suçlamalarla soruşturulduğu belirtildi.

Marrero'nun terör hücresine dahil olduğu iddiası

Venezuela Barış, Adalet ve İçişleri Bakanı Nestor Reverol de Marrero'nun gözaltına alınmasına ilişkin devlet televizyonu VTV'de yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin saldırı hazırlığındaki bir terör hücresini çökerttiğini söyledi.

Marrero'nun Venezuela'daki askeri ve adli noktalara saldırmak üzere Kolombiya ve Orta Amerikalılardan kurulan bir suç şebekesi ile ilişkili olduğunu öne süren Reverol, Marrero'nun gözaltına alındığı sırada evinde yapılan aramada para ve silah ele geçirildiğini ifade etti.

ABD'nin yanı sıra birçok Batı ve Latin Amerika ülkesinin desteğini alan Guaido ise Marrero'nun evinde ele geçirilen silahların güvenlik güçlerince yerleştirildiğini iddia etmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 09:44 Kaynak: AA

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