Venezuela'da Kadın Protestocudan Uluslararası Kurumlara Tepki

Venezuela'da ABD saldırılarının ardından kadın protestocu, yaşananlara tepki göstermeyen uluslararası kurumları kınadı.

Venezuela'da ABD saldırılarının ve Başkan Nicolas Maduro'nun ABD tarafından ülkeden çıkarılmasının ardından Maduro destekçileri de sokağa çıktı.

"Özgür ve egemen Venezuela" sloganı atan bir kadın, "Adalet, ev ve çocukları için gıda ararken halkımıza saldırılırken sessiz kalan uluslararası kurumları kınıyoruz." ifadesini kullandı.

ABD'ye de tepki gösteren kadın, "ABD, dünyanın polisi değildir, Venezuela bunu kanıtlayacak. Bu mücadele tek bir başkan için değil, bir arada duran onurlu insanlar içindir. Bolivar'ın memleketi çok yaşasın." dedi.

Ne olmuştu?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta patlama sesleri duyulmuştu.

Venezuela hükümetinden yapılan açıklamada, saldırılardan ABD sorumlu tutulmuş ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, ülke genelinde "dış müdahaleden kaynaklanan olağanüstü durum" ilan eden kararnameyi imzaladığı belirtilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump da Venezuela'da geniş çaplı saldırılar düzenlendiğini ve Maduro ile eşinin yakalanarak ülke dışına çıkarıldığını açıklamıştı.