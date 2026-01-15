Venezuela'da Maduro'ya Destek Yürüyüşü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Venezuela'da Maduro'ya Destek Yürüyüşü

Venezuela\'da Maduro\'ya Destek Yürüyüşü
15.01.2026 08:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Venezuela'da halk, ABD'nin Maduro'yu alıkoymasını protesto ederek özgürlük talep etti.

Venezuela'da binlerce kişi, ABD'nin hava saldırılarıyla eş zamanlı Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasına tepki göstererek özgürlüğü için talepte bulundu.

Başkent Caracas'ta Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi (PSUV) tarafından organize edilen yürüyüşe binlerce kişi katıldı.

Maduro ve eski Devlet Başkanı Hugo Chavez'in fotoğraflarını taşıyan kalabalık, Maduro ile eşi serbest bırakılana kadar protestolarını sürdüreceklerini vurguladı.

PSUV Seferberlik ve Etkinliklerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Nahum Fernandez, yaptığı konuşmada Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez hükümetine desteklerinin tam olduğunu söyledi.

Venezuelalılara birlik çağrısı yapan Fernandez, "Birlik, şu anda tartışma konusu değildir. Birliğe karşı komplo kuran herkes, Venezuela'ya karşı komplo kurmuş olur. Herkes, bu birliğe katkıda bulunmalıdır." ifadelerini kullandı.

Maduro'nun salıverilmesi çağrısını yineleyen Fernandez, "Burada hiçbir şeyi kutlamıyoruz, protesto ediyoruz. Maduro'nun serbest bırakılmasını, Cilia'nın geri dönmesini istiyoruz. Her ikisinin de ülkeye dönmesini talep ediyoruz." diye konuştu.

Öte yandan onlarca motosikletli grup, Caracas'ın en büyük caddesinde konvoy oluşturup turlayarak Maduro'ya destek verdi.

Rodriguez, Meclis'te yemin etmişti

ABD'nin Venezuela'ya hava saldırılarıyla eş zamanlı Maduro'yu alıkoymasının ardından yardımcısı Rodriguez, Meclis'te yemin ederek 5 Ocak'ta Geçici Devlet Başkanlığı görevini resmen üstlenmişti.

Rodriguez, yaptığı konuşmada, "ABD'de rehin tutulan iki kahramanımızın, Devlet Başkanı'mız Nicolas Maduro ve (eşi) Cilia Flores'in kaçırılmasından duyduğum üzüntüyle burada bulunuyorum." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA

Venezuela, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Venezuela'da Maduro'ya Destek Yürüyüşü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ehliyet sınavında kamera ile kayıt dönemi başlıyor Ehliyet sınavında kamera ile kayıt dönemi başlıyor
İstanbul’da gıdada “Sıfır Tolerans“ dönemi İstanbul'da gıdada "Sıfır Tolerans" dönemi
Hamilelikte tarama yapılmadı, mahkeme 77 milyon TL tazminata hükmetti Hamilelikte tarama yapılmadı, mahkeme 77 milyon TL tazminata hükmetti
Osimhen ve En-Nesyri karşı karşıya: Afrika Uluslar Kupası’nda final bileti savaşı Osimhen ve En-Nesyri karşı karşıya: Afrika Uluslar Kupası'nda final bileti savaşı
Türkiye devrede İranlı yetkililerle temas kuruldu, ABD’li makamlarla da görüşülüyor Türkiye devrede! İranlı yetkililerle temas kuruldu, ABD'li makamlarla da görüşülüyor
Eski İHD İzmir Eş Başkanı Avukat Ali Aydın öldürüldü Eski İHD İzmir Eş Başkanı Avukat Ali Aydın öldürüldü

09:08
Bahisten ceza alan kaleci Fener maçına damga vurdu
Bahisten ceza alan kaleci Fener maçına damga vurdu
08:58
İki günde kasa dolup taştı Fenerbahçe’ye yağmurluklardan yağmur gibi gelir
İki günde kasa dolup taştı! Fenerbahçe'ye yağmurluklardan yağmur gibi gelir
08:36
Ali Erbaş’ın yeni görevi belli oldu
Ali Erbaş'ın yeni görevi belli oldu
07:24
Rejim çöküyor mu ABD’nin “kaçış“ iddiası ortalığı fena karıştıracak
Rejim çöküyor mu? ABD'nin "kaçış" iddiası ortalığı fena karıştıracak
07:12
KKTC liderinden 3 ülkeye tarihi rest: Türkiye bu yapacağınıza izin vermez
KKTC liderinden 3 ülkeye tarihi rest: Türkiye bu yapacağınıza izin vermez
06:10
Komşu kan gölü Protestolardaki ölü sayısı 2 bin 615’e yükseldi
Komşu kan gölü! Protestolardaki ölü sayısı 2 bin 615'e yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 09:15:46. #7.11#
SON DAKİKA: Venezuela'da Maduro'ya Destek Yürüyüşü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.