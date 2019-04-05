Venezuela'da Petrol Boru Hattında Patlama
1 saat önce
Venezuela’da Anzoátegui eyalettinde La Leona bölgesinden geçmekte olan petrol boru hattında patlama oldu. Yerel saatle 15:30 civarında meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı. Yerel medya, patlamanın bir sabotaj sonucu olmasından şüphelenildiğini yazarken, yangını söndürmek için uzman ekipler ve itfaiye görevlileri bölgeye sevk edildi.The post Venezuela’da petrol boru hattında patlama appeared first on Enerji Enstitüsü.
Venezuela
'da Anzoátegui eyalettinde La Leona bölgesinden geçmekte olan petrol boru hattında patlama oldu.
Yerel saatle 15: 30 civarında meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı. Yerel medya, patlamanın bir sabotaj sonucu olmasından şüphelenildiğini yazarken, yangını söndürmek için uzman ekipler ve itfaiye görevlileri bölgeye sevk edildi.
The post Venezuela'da petrol boru hattında patlama
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 09:40
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