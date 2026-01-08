Venezuela'da Ulusal Egemenlik Çağrısı

(ANKARA) - Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, Devlet Başkanı Nicolás Maduro'nun "ABD güçlerince alıkonulmasının gölgesinde başlayan yeni yasama yılında", ülkedeki tüm siyasi aktörlere "ulusal egemenlik etrafında birleşme çağrısı" yaptı.

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodríguez'den 2026-2031 yasama döneminin başladığına dair bildirimini alan Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, Miraflores Sarayı'nda hükümet yetkilileri ve milletvekillerine hitap etti.

Rodriguez, 3 Ocak'ta gerçekleşen ve Devlet Başkanı Maduro ile eşi Cilia Flores'in ABD tarafından kaçırılması ile sonuçlanan saldırıyı "yasa dışı askeri saldırı ve adam kaçırma" olarak nitelendirdi. Ülkenin "tehlikeli ve karmaşık bir süreçten geçtiğini" vurgulayan Rodriguez, "bu durumun bir devlet başkanının dokunulmazlığını ihlal ettiğini ve uluslararası toplumda şok etkisi yarattığını" ifade etti.

Delcy Rodriguez, "Siyasi eylemlerimizin tek pusulası Venezuela olmalıdır. Savunacağımız ortak değer, iki asır önce atalarımızdan devraldığımız ulusal egemenliktir" diye konuştu.

Saraydaki törene katılan muhalefet milletvekillerine seslenen Geçici Devlet Başkanı, "geçmişteki kutuplaşmanın aksine, mevcut kriz ortamında ortak paydanın Venezuela'nın bağımsızlığı olması gerektiğini" belirtti ve yeni dönemde iç siyasi çekişmelerin bir kenara bırakılmasını istedi.

"Savaşta değiliz, saldırıya uğradık"

Konuşmasında ABD ile ticari ilişkilere de değinen Rodriguez, "Washington ile yaşanan benzeri görülmemiş gerilime rağmen, Venezuela ihracatının yüzde 27'sinin hala ABD pazarına yapıldığına" dikkati çekti. Rodriguez, "Venezuela savaşta değildir. Venezuela, nükleer bir güç tarafından saldırıya uğramış barışçıl bir ülkedir" dedi.

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ekonomik yaptırımlara rağmen Venezuela özel sektörünün ve üretiminin ayakta kaldığını belirterek, "Teslim olmadık ve hiçbir saldırı karşısında teslim olmayacağız" ifadelerine yer verdi.