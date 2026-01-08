Venezuela'da Ulusal Egemenlik Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Venezuela'da Ulusal Egemenlik Çağrısı

08.01.2026 10:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Geçici Devlet Başkanı Rodriguez, siyasi birlik için ulusal egemenlik etrafında toplanma çağrısı yaptı.

(ANKARA) - Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, Devlet Başkanı Nicolás Maduro'nun "ABD güçlerince alıkonulmasının gölgesinde başlayan yeni yasama yılında", ülkedeki tüm siyasi aktörlere "ulusal egemenlik etrafında birleşme çağrısı" yaptı.

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodríguez'den 2026-2031 yasama döneminin başladığına dair bildirimini alan Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, Miraflores Sarayı'nda hükümet yetkilileri ve milletvekillerine hitap etti.

Rodriguez, 3 Ocak'ta gerçekleşen ve Devlet Başkanı Maduro ile eşi Cilia Flores'in ABD tarafından kaçırılması ile sonuçlanan saldırıyı "yasa dışı askeri saldırı ve adam kaçırma" olarak nitelendirdi. Ülkenin "tehlikeli ve karmaşık bir süreçten geçtiğini" vurgulayan Rodriguez, "bu durumun bir devlet başkanının dokunulmazlığını ihlal ettiğini ve uluslararası toplumda şok etkisi yarattığını" ifade etti.

Delcy Rodriguez, "Siyasi eylemlerimizin tek pusulası Venezuela olmalıdır. Savunacağımız ortak değer, iki asır önce atalarımızdan devraldığımız ulusal egemenliktir" diye konuştu.

Saraydaki törene katılan muhalefet milletvekillerine seslenen Geçici Devlet Başkanı, "geçmişteki kutuplaşmanın aksine, mevcut kriz ortamında ortak paydanın Venezuela'nın bağımsızlığı olması gerektiğini" belirtti ve yeni dönemde iç siyasi çekişmelerin bir kenara bırakılmasını istedi.

"Savaşta değiliz, saldırıya uğradık"

Konuşmasında ABD ile ticari ilişkilere de değinen Rodriguez, "Washington ile yaşanan benzeri görülmemiş gerilime rağmen, Venezuela ihracatının yüzde 27'sinin hala ABD pazarına yapıldığına" dikkati çekti. Rodriguez, "Venezuela savaşta değildir. Venezuela, nükleer bir güç tarafından saldırıya uğramış barışçıl bir ülkedir" dedi.

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ekonomik yaptırımlara rağmen Venezuela özel sektörünün ve üretiminin ayakta kaldığını belirterek, "Teslim olmadık ve hiçbir saldırı karşısında teslim olmayacağız" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: ANKA

Venezuela, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Venezuela'da Ulusal Egemenlik Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ehliyeti yetmeyince ceza kesilen genç: Bu para benim 3 aylık bursum Ehliyeti yetmeyince ceza kesilen genç: Bu para benim 3 aylık bursum
Sokak ortasında dehşet Bebekli kadına ve çocuğa saldırdı Sokak ortasında dehşet! Bebekli kadına ve çocuğa saldırdı
Görüntü İstanbul’dan Binlercesi yan yana dizildi Görüntü İstanbul'dan! Binlercesi yan yana dizildi
TFF ülkede deprem etkisi yaratan olaya el attı: Hepsi kapatılacak TFF ülkede deprem etkisi yaratan olaya el attı: Hepsi kapatılacak
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Mümine Senna Yıldız ayet paylaştı Uyuşturucu testi pozitif çıkan Mümine Senna Yıldız ayet paylaştı
Gümrüksüz alışveriş dönemi bitti, olan yine vatandaşa oldu Gümrüksüz alışveriş dönemi bitti, olan yine vatandaşa oldu

12:00
MSB: Suriye yardım isterse Türkiye gerekli desteği sağlar
MSB: Suriye yardım isterse Türkiye gerekli desteği sağlar
11:54
Rıza Pehlevi’nin videosu milyonlarca izlendi, Tahran yönetimi internetin fişini çekti
Rıza Pehlevi'nin videosu milyonlarca izlendi, Tahran yönetimi internetin fişini çekti
11:33
Trump’ın yardımcısı çok rahat Dünyanın merak ettiği soruya verdiği yanıta bakın
Trump'ın yardımcısı çok rahat! Dünyanın merak ettiği soruya verdiği yanıta bakın
11:27
Suriye ordusu SDG’ye saat verdi: 13.30’da saldırı başlatacağız
Suriye ordusu SDG'ye saat verdi: 13.30'da saldırı başlatacağız
11:09
SPK yasakladı ama MEXC Global Türkiye’de hala ne yapıyor
SPK yasakladı ama MEXC Global Türkiye'de hala ne yapıyor?
11:03
En düşük emekli maaşında büyük sürpriz Hükümetin masasında hiç dillendirilmeyen rakam var
En düşük emekli maaşında büyük sürpriz! Hükümetin masasında hiç dillendirilmeyen rakam var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 12:26:23. #7.11#
SON DAKİKA: Venezuela'da Ulusal Egemenlik Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.