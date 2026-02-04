Venezuela'dan ABD'ye Petrol Tepkisi

Venezuela'nın Pekin Büyükelçisi Remigio Ceballos, ABD'nin Çin'e ihraç edilen petrolün fiyatını etkileyeceği iddialarını reddetti.

CNBC'nin haberine göre, Ceballos, basına yaptığı açıklamada, ABD'nin Venezuela'nın sattığı petrol fiyatlarını belirleyeceği iddialarını değerlendirdi.

Ceballos, "Petrol fiyatlandırması konusunda Venezuela, ABD'nin ya da başka ülkelerin düzenlemelerini dikkate almayacaktır. Bağımsız karar alma hakkına sahibiz ve petrol fiyatları uluslararası piyasa koşullarına göre belirlenecektir." dedi.

ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasını "tüm dünya için bir uyarı" olarak nitelendiren Ceballos, bu durumun Çin-Venezuela ilişkilerini etkilemeyeceğini savundu.

Ceballos, ülkesindeki Çin yatırımlarının geleceğine ilişkin endişelere de değinerek "Venezuela'da faaliyet gösteren Çinli şirketler ve diğer ülkelerden gelen yatırımlar normal şekilde ilerlemeye devam ediyor. Sadece petrol sektörü değil, hiçbir işbirliği alanı etkilenmeyecek." ifadelerini kullandı.

Çin, ABD'nin askeri operasyonunu kınamış ve Maduro'nun serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu.

Venezuela petrolünü indirimli fiyatlarla satın alan Pekin, ülkenin en önemli ticari ortaklarından biri konumunda bulunuyor.

Ne olmuştu?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 sularında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.