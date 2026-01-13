Venezuela'dan Diplomatik Görüşmeler

KARAKAS, 13 Ocak (Xinhua) -- Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez'in Avrupa Birliği, İsviçre ve İngiltere'den diplomatik heyet üyeleriyle bir araya geldiğini söyledi.

Pazartesi günü gerçekleşen görüşmeleri "samimi" diye nitelendiren Gil, ikili ilişkilerin durumunu gözden geçiren katılımcıların, verimli bir ilişkiyi ileri taşımanın ve diyaloğu derinleştirme arayışının önemi konusunda mutabık kaldıklarını belirtti.

Rodriguez'in verdiği mesajın net olduğunu kaydeden Gil, halkların refahı için "saygı ve devletlerin eşitliği çerçevesinde yeni bir gündemi ileri taşımaya hazırız" ifadelerini kullandı.

Gil, görüşme sırasında ABD'nin 3 Ocak'ta Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşini zorla gözaltına almasını da ele aldıklarını ifade etti.