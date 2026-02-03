Venezuela'dan 'Onları Geri İstiyoruz' Kampanyası - Son Dakika
Venezuela'dan 'Onları Geri İstiyoruz' Kampanyası

03.02.2026 15:01
Venezuela Büyükelçisi, Maduro'nun kaçırılmasının ardından kampanya başlattıklarını duyurdu.

(ANKARA) -Haber: Berkay BULGAN

Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi Freddy Eduardo Molina Gutierrez, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ABD tarafından kaçırılmasının birinci ayı dolayısı ile yapılan etkinlikte konuştu. Büyükelçi Molina, "Bugün itibarıyla 'Onları Geri İstiyoruz' adını verdiğimiz kampanyayı başlatıyoruz. Hukuksuz şekilde kaçırılan Cumhurbaşkanımızı geri getirmek için mücadelemize devam ediyoruz" dedi.

Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi Freddy Eduardo Molina Gutierrez, Büyükelçilikte Devlet Başkanı Nicolas Maduro için düzenlenen etkinlikte konuştu. Molina, "Bugün Cumhurbaşkanımız Nicolas Maduro ile First Lady Cilia Flores'in kaçırılmasının üzerinden bir ay geçti. Türkiye'de 'Onları Geri İstiyoruz' adını verdiğimiz kampanyayı başlatıyoruz. Demokratik bir şekilde seçilmiş meşru Cumhurbaşkanımız, gece yarısı düzenlenen bir operasyonla, tamamen hukuksuz bir şekilde ülkemizden kaçırıldı. Onları ülkemize geri getirmek için mücadelemize devam ediyor, onların yasal haklarını savunmak için kampanyamızı başlatmış bulunuyoruz" ifadelerine yer verdi.

Etkinlik sonrasında ANKA Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulunan Büyükelçi Molina, "Öncelikle şunu açıklığa kavuşturmak lazım, Bolivarcı devrim hiçbir şekilde başka toplumun düşmanı değildir. Sadece emperyalizm adını verdiğimiz bu yapının düşmanıdır" dedi.

"Karşısında olduğumuz şey emperyalizm ve siyonizmdir"

Molina, "Bizim karşısında olduğumuz şey tamamen emperyalizm düşünce yapısı. Hiçbir şekilde ABD halkının veya aynı şekilde İsrail halkının düşmanı değiliz. Bizim karşısında olduğumuz, mücadele ettiğimiz şey emperyalizm ve siyonizmdir. Çünkü bu yapılar insanlık onurunu hiçe sayan yapılardır" şeklinde konuştu.

Venezuela Büyükelçisi "Kuzey Amerika emperyalizmi, doğal kaynakları canavarca tüketen bir yapıya sahip. Biz her zaman adil şartlar altında bir iş, ticari ilişki kurmak isterdik. Bizim için de ideal olan bu olurdu. Ancak 100 seneden fazla bir dönem boyunca ABD'li ve Avrupalı büyük petrol şirketleri kazandıkları petrol gelirlerinin ancak yüzde 1 gibi komik bir kısmını Venezuela'ya bırakıyordu. Ne zaman ki Komutan Chavez iktidara geldi ve Bolivarcı devrim başladı, o zaman bu adaletsiz yapıya son verildi ve bu gelirlerden, petrol gelirlerinden öncelikli olarak istifade etmesi gerekenin Venezuela halkı olduğu fikrini ülkemize yerleştirdi. Bizim de temsil ettiğimiz anlayış budur" ifadelerini kullandı.

"Ülkemizde çeşitli darbe girişimlerinde bulundular, ekonomik önlemleri yürürlüğe soktular, en sonunda da 100'den fazla kişiyi katlettiler"

Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi Freddy Eduardo Molina Gutierrez, şunları kaydetti:

"Ülkemizde çeşitli darbe girişimlerinde bulundular. Ondan sonra bu tek taraflı ekonomik tedbirleri yürürlüğe soktular, ki bunlar çoğu zaman yaptırım olarak yanlış ifade ediliyor, en sonunda da artık askeri bir boyut kazanarak 100'den fazla kişiyi katlettiler. Tamamen meşru bir şekilde seçilmiş Cumhurbaşkanımızı kaçırdılar."

Venezuela uzun yıllardan beri 4. jenerasyon savaş adını verdiğimiz, medyatik bir savaşı yaşıyor. Bu yöntemleri zaten pek çok kez, pek çok ülkeye uyguladılar. Irak, Libya, İran'a da şu an uygulanıyor. Hatta Kolombiya'yı da bunların arasında sayabiliriz. Bunu yapmasının temel amacı tabii ki kendi kamuoyunu ikna etmek. Böyle bir 'gerekli düşman anlatısı' kurup daha sonra saldırı gerçekleştiğinde kendi ülkelerinde, kendi kamuoylarında eleştiren sesler çıkmasın diye meşru kılmaya çalışıyorlar."

Kaynak: ANKA

