Venezuela Hükümeti Maduro İçin Mücadeleye Devam Edecek

Venezuela İçişleri Bakanı Diosdado Cabello, ABD tarafından alıkonulan Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun serbest bırakılması sağlanıncaya kadar hükümetin bir an bile durmadan çalışmaya devam edeceğini söyledi.

Devlet televizyonu VTV'nin haberine göre, Apure eyaletinde düzenlenen etkinlikte güvenlik güçlerine seslenen Cabello, Maduro'ya bağlı olduklarını, eşi Cilia Flores'la birlikte ülkeye getirilmesini istediklerini belirtti.

Cabello, Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez'e de "Başkanımız Maduro'yu Venezuela'ya geri getirene kadar tek bir an bile durmayacağız." dediğini dile getirdi.

Ülkede sıkı güvenlik önlemlerinin devam ettiğini vurgulayan Cabello, emniyete 45 polis devriye aracı, 362 motosiklet ve 181 telefonun teslim edildiğini bildirdi.

Uzun yıllardır Chavizm içinde etkili figür olarak görülen İçişleri Bakanı Cabello, hem eski Devlet Başkanı Hugo Chavez hem de Maduro dönemlerinde önemli görevler üstlendi.

Cabello, Maduro'nun en yakın müttefiklerinden biri olarak biliniyor ve ülkenin iç güvenlik yapıları ile siyasi mekanizmalarında güçlü konuma sahip.

Ne olmuştu?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 sularında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.