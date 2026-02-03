Venezuela ve ABD Arasında İletişim Yeniden Başladı

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ABD'nin Venezuela özel temsilcisi Laura Dogu ile görüşerek, ikili çıkarları ilgilendiren konuları ele alacak bir yol haritasında ilerleme konusunda mutabık kaldı.

Yıllardır süren diplomatik kopukluğun ardından ABD ile Venezuela arasında normalleşme yönünde somut adımlar atılıyor. ABD ve Venezuela, 2019'da kopan diplomatik ilişkilerin ardından yaklaşık 7 yıl sonra Washington D.C'ye ve Karakas'a karşılıklı temsilci atadı.

Rodriguez, ABD'li temsilciyle görüştü

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ABD'nin Venezuela özel temsilcisi Laura Dogu ile bir araya geldi. Venezuela hükümetinden yapılan açıklamada, "Venezuela ve Amerika Birleşik Devletleri hükümetleri, karşılıklı saygı ve uluslararası hukuk temelinde diplomatik diyalog yoluyla, ikili çıkarları ilgilendiren konuları ele alacak bir yol haritasında ilerleme konusunda mutabık kaldı" denildi.

Eski Venezuela dışişleri bakanı Washington'a atandı

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, Miraflores Başkanlık Sarayı'nda yapılan görüşmenin enerji, ticaret ile siyasi ve ekonomik konuları kapsayan ortak bir gündeme odaklandığını söyledi. Yvan Gil, eski dışişleri bakanı Felix Plasencia'nın Venezuela'nın Washington'daki "diplomatik temsilcisi" olarak atandığını duyurdu.

ABD'li temsilci Laura Dogu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Delcy Rodriguez ile yaptığı görüşmelerin Washington'un Venezuela için belirlediği "istikrar, ekonomik toparlanma, uzlaşı ve geçiş" çerçevesi etrafında şekillendiğini söyledi.

Venezuela'ya operasyon

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Ocak'ta Venezuela'nın başkenti Karakas'a bir askeri operasyon düzenlendiğini açıklamıştı. Operason sonucunda Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşi, ABD'ye kaçırılmıştı. Maduro ve eşi, 5 Ocak'ta uyuşturucu kaçakçılığı ve silah bulundurma suçlamalarıyla New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'ne çıkarılmıştı. Venezuela devlet başkanı, suçsuz olduğunu savunmuştu. Trump, Washington'un geçici olarak Venezuela'yı yöneteceğini açıklarken, 5 Ocak'ta Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, Venezuela'nın geçici devlet başkanı olarak yemin etmişti. Delcy Rodriguez'in göreve başlamasından bu yana Venezuela'nın petrol yasası reformdan geçirilmiş ve bazı siyasi tutuklular serbest bırakılmıştı. Rodriguez, açıklamalarında ABD ile "dengeli ve saygılı uluslararası ilişkiler" kurmak istediğini belirtmişti. Geçtiğimiz ay ise ABD Başkanı Donald Trump, Rodriguez ile "harika bir görüşme" yaptığını söyleyerek, geçici devlet başkanını "müthiş bir insan" olarak nitelendirmişti. - KARAKAS