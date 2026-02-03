Venezuela ve ABD'den Diplomatik Görüşme - Son Dakika
Venezuela ve ABD'den Diplomatik Görüşme

03.02.2026 10:26
Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez, ABD'nin yeni yetkilisi Dogu ile bir araya geldi.

KARAKAS, 3 Şubat (Xinhua) -- Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, pazartesi günü başkent Karakas'ta, ABD'nin Venezuela'ya yeni atanan en üst düzey yetkilisi Laura Dogu ile bir araya geldi.

Venezuela İletişim ve Enformasyon Bakanı Miguel Perez Pirela, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, görüşmenin iki ülke arasındaki çalışma gündemi çerçevesinde gerçekleştirildiğini belirtti.

Dogu, şu anda Kolombiya'nın Bogota kentindeki ABD Büyükelçiliği'nde bulunan Venezuela İşleri Birimi'nin maslahatgüzarı rolünü üstleniyor.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores, 3 Ocak'ta ABD güçlerinin Venezuela'nın başkenti Karakas ve diğer üç kente düzenlediği askeri saldırılarda alıkonmuş ve ABD'de gözaltına alınmıştı. Olaylarda en az 100 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

ABD'nin saldırısını uluslararası hukukun ciddi bir ihlali olarak nitelendiren Rodriguez, önceliğin ulusal istikrarın korunması olduğunu vurgulayarak, "Yüz yüze görüşeceğiz. Diplomatik bir savaşa giriyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Xinhua

Venezuela, Diplomasi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Venezuela ve ABD'den Diplomatik Görüşme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
