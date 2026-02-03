Venezuela ve ABD'den Diplomatik Görüşme

KARAKAS, 3 Şubat (Xinhua) -- Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, pazartesi günü başkent Karakas'ta, ABD'nin Venezuela'ya yeni atanan en üst düzey yetkilisi Laura Dogu ile bir araya geldi.

Venezuela İletişim ve Enformasyon Bakanı Miguel Perez Pirela, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, görüşmenin iki ülke arasındaki çalışma gündemi çerçevesinde gerçekleştirildiğini belirtti.

Dogu, şu anda Kolombiya'nın Bogota kentindeki ABD Büyükelçiliği'nde bulunan Venezuela İşleri Birimi'nin maslahatgüzarı rolünü üstleniyor.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores, 3 Ocak'ta ABD güçlerinin Venezuela'nın başkenti Karakas ve diğer üç kente düzenlediği askeri saldırılarda alıkonmuş ve ABD'de gözaltına alınmıştı. Olaylarda en az 100 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

ABD'nin saldırısını uluslararası hukukun ciddi bir ihlali olarak nitelendiren Rodriguez, önceliğin ulusal istikrarın korunması olduğunu vurgulayarak, "Yüz yüze görüşeceğiz. Diplomatik bir savaşa giriyoruz" ifadelerini kullanmıştı.