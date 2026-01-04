Venezuela'ya ABD Müdahalesine Protesto

Haber: Hakan KAYA-Kamera: Mehmet ÇALPAR

(İSTANBUL) - İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri Platformu bileşenleri, ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri müdahalesini ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşinin kaçırılmasını Taksim Tünel Meydanı'nda protesto etti. Yapılan ortak açıklamada emperyalizmle mücadele çağrısında bulunularak, "Gazze'den Venezuela'ya ve oradan emperyalizmin saldırdığı bütün coğrafyalara kadar emperyalizme boyun eğmeyenler, emperyalizme karşı savaşanlar kazanacak" denildi.

Taksim Tünel Meydanı'nda bir araya gelen İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri Platformu bileşenleri "Emperyalizm yenilecek, Venezuela halkı kazanacak" yazılı pankart açtı ve "Katil ABD Venezuela'dan defol", "Katil ABD Orta Doğu'dan defol", "Emperyalistler, işbirlikçiler 6. Filo'yu unutmayın", "NATO'dan çıkılsın, üsler kapatılsın", "Yaşasın halkların ortak mücadelesi" sloganları atıldı.

İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri adına açıklamayı Muhammed Hizmetçi okudu. Açıklamada, 3 Ocak gecesi Venezuela'nın yerel saatiyle 02.00 sıralarında Karakas yakınlarındaki Fort Tiuna başta olmak üzere çok sayıda askeri üs, havaalanı, liman ve Karakas kent merkezinin ABD savaş uçakları ve helikopterleri tarafından bombalandığı hatırlatılarak, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in düzenlenen operasyonla zorla Amerika'ya götürüldüğü ve tutsak edildiği belirtildi.

ABD saldırılarına karşı Venezuela'da milyonlarca emekçinin, işçinin ve yoksul halkın sokağa çıktığı belirtilen açıklamada, halkın kaçırılan Devlet Başkanı ve eşinin ülkeye iadesini talep ettiği, ülkenin egemenlik hakkını savunduğu kaydedildi.

"Emperyalist tekeller açık bir işgale girişmiştir"

Açıklamada, ABD'nin Venezuela'daki iktidarı yıkmayı, ülkeyi işgal ederek işbirlikçi bir kukla hükümet kurmayı açıkça hedeflediği belirtilerek, "Eğer böylesi bir kukla hükümet kurulabilirse emperyalist tekeller yerli işbirlikçiler eliyle Venezuela'nın en başta petrol olmak üzere doğal kaynaklarını, nadir elementlerini, iş gücünü yağmalayacak ve oranın bağımlı bir ülke haline getirilmesini hızlandıracak. Bugünden 'Venezuela'yı biz yöneteceğiz, petrolleri ile ilgileneceğiz' diyerek planlar yapan ve emperyalist tekellerin bizzat Venezuela ekonomisini ve kaynaklarını yağmalanmasını hedefleyen emperyalizm açık bir işgale girişmiştir. Bugün Nobel ödüllü emperyalizm işbirlikçisi Machado bu işgali büyük bir sevinçle karşılayarak işbirlikçi bir iktidarın kurulabilmesi için işe dört elle sarılmanın fırsatını kollamaktadır. Emperyalizmin gölgesinde gezinen birçok işbirlikçi devlet de bu saldırıya arka çıkmaktadır. Bugün hedef Venezuela'dır, yarın bu saldırı Küba'ya yönelecektir" denildi.

"Amerika Venezuela'ya boyun eğdiremeyince saldırıya geçti"

Açıklamada, ABD'nin uzun yıllardır ekonomik ablukalarla, diplomatik baskılarla, tehditlerle, darbe girişimleriyle yıkamaya çalıştığı Venezuela'yı, ekonomik abluka ile sonuç alamayınca petrol tankerlerini gasbettiği, Venezuela'ya boyun eğdiremeyince de saldırıya giriştiği hatırlatıldı.

Venezuela'daki Bolivarcı iktidarın ve emekçi sınıfların kritik bir döneme girdiğinin belirtildiği açıklamada, kazanımların korunması için emperyalizme karşı savaşa girilecek yeni bir dönemin başladığı ve bunun en büyük güvencesinin de sokağa çıkan halkların olduğu vurgulandı.

"Venezuela'yı yalnız bırakan iktidarın tutumu, bu saldırıları onayladıklarını göstermektedir"

Açıklamada Ak Parti iktidarı da eleştirilerek, "Her fırsatta 'Kardeşim Maduro, Dostum Maduro' sözlerini sarf eden ama Amerika işgale girişir girişmez sessizliğe bürünen ve Venezuela'yı yalnız bırakan iktidarın tutumu, bu saldırıları onayladıklarını göstermektedir. Emperyalizmin dünyadaki saldırganlığına karşı duracak tek güç halklardır, Venezuela halkının gerçek dostları ise NATO üyesi devletler değil, Türkiye'li emekçilerdir" denildi.

"Venezuela halkı ile dayanışmayı büyütmeye ve birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz"

Mücadele çağrısı yapılan açıklamada şöyle denildi: "Halkların ortak düşmanı emperyalizmdir, kurtuluşumuz da emperyalizme ve işbirlikçilerine karşı Venezuela'dan coğrafyalarımıza kadar birlikte mücadele etmekten geçiyor. Gazze'den Venezuela'ya ve oradan emperyalizmin saldırdığı bütün coğrafyalara kadar emperyalizme boyun eğmeyenler, emperyalizme karşı savaşanlar kazanacak! Buradan Türkiye'li işçiler, emekçiler, kadınlar, gençler olarak bu saldırının karşısında bütün gücümüzle durmaya ve Venezuela halkı ile dayanışmayı büyütmeye ve birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz."