Vergi Haftası
17 dakika önce
Vali Bilal Şentürk, Vergi Haftası kutlamaları kapsamında Defterdar Mustafa Şahin ve birim müdürlerini kabul etti.
Vali Bilal Şentürk, Vergi Haftası
kutlamaları kapsamında Defterdar Mustafa Şahin
ve birim müdürlerini kabul etti. Vali Şentürk
kabulünde, Vergi Haftası'nın verginin toplum tarafından benimsenmesi ve vatandaşların vergilerini gönüllü olarak ödeme alışkanlığının artırılması bakımından önemli olduğunu söyledi.
Kamu hizmetlerinin vatandaşa etkin bir şekilde götürülebilmesinde vergi gelirinin büyük önemi olduğunu vurgulayan Şentürk, "Ülkenin kalkınması ve kamu hizmetlerinin topluma daha etkin ulaştırılmasının, ödenen vergilerle sağlanacağı bilincinin topluma anlatılması büyük önem arz etmektedir. Hedef, etkin idare ve güçlü bir Türkiye
'dir. Bir vatandaşlık görevi olan vergi ödemeyi, hepimizin yerine getirmesi gerekir." dedi.
Defterdar Şahin ve birim müdürleri çalışmaları hakkında Vali Şentürk'e bilgi verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 04:21 Kaynak: AA
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