Vergili İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Sarı ile Bir Araya Geldi
2 saat önce
Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerine devam ediyor.
Karabük
Belediye Başkanı Rafet Vergili
, seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerine devam ediyor.
Başkan Vergili, İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Sarı
ve Karabük İl Sağlık Müdürlüğü
personellerine ziyarette bulundu. Ziyaret esnasında Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'ye Milliyetçi Hareket Partisi Karabük Merkez
İlçe Başkanı Abdurrahman Meşe ve parti üyeleri eşlik etti.
Karabük İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Sarı ve personelleri ise yapılan ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdiler. - KARABÜK
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Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 10:05 Kaynak: İHA
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