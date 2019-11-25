Son Dakika Haberleri: Vestel destekli WeWALK Akıllı Baston, 2019'un en iyi icatları arasında
Son Dakika Güncel Vestel destekli WeWALK Akıllı Baston, 2019'un en iyi icatları arasında - Son Dakika

Vestel destekli WeWALK Akıllı Baston, 2019'un en iyi icatları arasında

6 saat önce

Vestel mühendisleri ve Young Guru Academy'nin (YGA) desteklediği, görme engellilerin sosyal hayata eşit ve tam katılımı için teknolojiler geliştirmeyi amaçlayan WeWALK'un akıllı bastonu, haber dergisi TIME tarafından 2019 yılının en iyi icatlarından biri olarak seçildi.

Vestel destekli WeWALK Akıllı Baston, 2019'un en iyi icatları arasında, System.String[]

Vestel mühendisleri ve Young Guru Academy'nin (YGA) desteklediği, görme engellilerin sosyal hayata eşit ve tam katılımı için teknolojiler geliştirmeyi amaçlayan WeWALK'un akıllı bastonu, haber dergisi TIME tarafından 2019 yılının en iyi icatlarından biri olarak seçildi.

Vestel açıklamasına göre, engel algılama, telefona bağlanma ve farklı uygulamalarla entegrasyon olmak üzere üç özellik sunan WeWALK, görme engelli kullanıcısının göğüs ve baş hizasında önüne çıkabilecek engelleri algılayarak kullanıcıyı uyarıyor.

Bluetooth ile WeWALK mobil uygulamasına bağlanıyor ve görme engelli kullanıcının cep telefonuna hiç dokunmadan, bastonu üzerinden navigasyon almasını, toplu taşıma entegrasyonu ile çevresindeki durakları ve duraklardan geçen otobüslerin saatlerini öğrenmesini ve Alexa sesli asistana komutlar vermesini sağlıyor.

WeWALK Akıllı Baston şu ana kadar 25'in üzerinde ülkede görme engellilere ulaştı.


Açıklamaya göre, 2017 yılında Birleşmiş Milletler'de örnek proje olarak gösterilen, sergilendiği her fuarda yoğun ilgi gören WeWALK, Thomas Edison'a adanan "Edison Ödülleri'nde Sağlık/İyi Yaşam kategorisinde" "altın ödül"e de layık görülmüştü.

Edison, Vestel, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 03:28 Kaynak: AA
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