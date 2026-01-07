Vestel'in Spor Başarıları 2025'te Öne Çıktı - Son Dakika
Vestel'in Spor Başarıları 2025'te Öne Çıktı

07.01.2026 12:17
Vestel destekli milli takımlar ve sporcular, 2025'te uluslararası başarılar elde etti.

Vestel'in desteklediği milli takımlar ve bireysel sporcular, 2025 yılında ulusal ve uluslararası organizasyonlarda çeşitli dereceler elde etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vestel sponsorluğunda yıl boyunca voleyboldan cimnastiğe, yüzmeden okçuluğa ve ralliye kadar farklı branşlarda kazanılan başarılar, Türk sporunun uluslararası arenadaki görünürlüğüne katkı sağladı.

Türkiye Voleybol Federasyonu bünyesindeki A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nı ikinci tamamladı. A Milli Erkek Voleybol Takımı ise Dünya Şampiyonası'nda çeyrek finale yükseldi.

Türkiye Cimnastik Federasyonu sporcularından Adem Asil, Avrupa Şampiyonası'nda iki altın madalya kazanırken, Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası halka aletinde gümüş madalyanın sahibi oldu. Aerobik cimnastikte Ayşe Begüm Onbaşı, Avrupa Şampiyonası'nda bireyselde ikinci, Can Derviş ile yarıştığı çiftler kategorisinde üçüncü sırayı aldı. Trampolin Cimnastik Genç Milli Takımı sporcularından Tuba Bade Şahin, bireysel ve senkronize kategorilerinde, Ada Kanat da senkronize kategoride dünya ikinciliği elde etti.

Ultra maraton yüzücüsü Aysu Türkoğlu, Kaiwi Kanalı'nı 21 saat 22 dakikada geçerek, parkuru tamamlayan en genç Türk sporcu oldu. Milli yüzücü Kuzey Tunçelli, Avrupa Gençler Şampiyonası'nda iki altın ve iki bronz madalya kazandı. Tunçelli, Dünya Gençler Şampiyonası'nda da iki altın madalya alarak üst üste dördüncü kez şampiyonluk ünvanını korudu.

Olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, 2025'te katıldığı organizasyonlarda 5'i altın toplam 11 madalya kazandı. Ralli pilotu Kübra Denizci Keskin, Avrupa Ralli Şampiyonası Zlin Rallisi'nde "Kategori 5"te birincilik, kadınlar kategorisinde ikincilik elde etti.

Kaynak: AA

