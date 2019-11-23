Son Dakika Haberleri: Vestel Venüs Sultanlar Ligi; THY: 3-Aydın Büyükşehir Belediyespor: 0
Son Dakika Spor Vestel Venüs Sultanlar Ligi; THY: 3-Aydın Büyükşehir Belediyespor: 0 - Son Dakika Spor

Vestel Venüs Sultanlar Ligi; THY: 3-Aydın Büyükşehir Belediyespor: 0

6 saat önce

Vestel Venüs Sultanlar Ligi 10.hafta karşılaşmasında Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, THY'na 3-0 mağlup oldu.

Vestel Venüs Sultanlar Ligi; THY: 3-Aydın Büyükşehir Belediyespor: 0, System.String[]

Vestel Venüs Sultanlar Ligi 10.hafta karşılaşmasında Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, THY'na 3-0 mağlup oldu.


Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nde geçtiğimiz hafta PTT karşılaşmasından galibiyetle ayrılan Aydın Büyükşehir Belediyespor, 10.hafta karşılaşmasında Burhan Felek Spor Salonu'nda karşılaştığı THY'ye 3-0 mağlup oldu. İlk sette rakibi ile başa baş bir mücadele sergileyen Aydın'ın Sultanları ikinci ve üçüncü setlerde varlık gösteremezken, 25-23, 25-14 ve 25-17'lik setlerle rakibine 3-0 mağlup olmaktan kurtulamadı. - AYDIN

Büyükşehir Belediyespor, Türk Hava Yolları, Vestel Venüs, Aydın, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 04:31 Kaynak: İHA
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