Son Dakika Haberleri: Vesten Venus Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3 - Halkbank: 0

Vesten Venus Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3 - Halkbank: 0

1 saat önce

Vestel Venus Sultanlar Ligi 20. hafta karşılaşmasında Aydın Büyükşehir Belediyespor evinde Halkbank'ı 3-0 mağlup etti.

Vesten Venus Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3 - Halkbank: 0, System.String[]
Vestel Venus Sultanlar Ligi 20. hafta karşılaşmasında Aydın Büyükşehir Belediyespor evinde Halkbank'ı 3-0 mağlup etti.

Salon: Aydın Mimar Sinan

Hakemler: Hakkı Demiralay -Turgut Uzunçakmak

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Martinez, Erçe, Gonzales, Ceyda, Nikolaeva, Aybüke, Ezgi, Seda, Gözde, Darya, Sedef, Fulden, Duygu, Brayelın

Başantrenör: Mustafa Umut Uysal

Halkbank: Castaneda, Aslı, Aysun, Ada, Eylül, Asena, Aslıhan, Gıel, Nıa Kaı, Duru, Ezgi, Strashımıra, Büşra

Başantrenör: Barbaros Çelenk

Setler: 25-20, 26-24, 25-19

Süre: 90 dakika (27, 34, 29) - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 02:48 Kaynak: İHA

Mimar Sinan, Vestel, Büyükşehir Belediyespor, Aydın, Spor
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