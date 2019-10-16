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Veteran güreşçilerden çifte dünya şampiyonluğu

1 saat önce

KOCAELİ (İHA) – Büyükşehir Kağıtspor'un başarılı antrenörleri, Tiflis'te düzenlenen Veteranlar Güreş Şampiyonası'ndan altın madalya ile döndüler.

Veteran güreşçilerden çifte dünya şampiyonluğu, System.String[]

KOCAELİ (İHA) – Büyükşehir Kağıtspor'un başarılı antrenörleri, Tiflis'te düzenlenen Veteranlar Güreş Şampiyonası'ndan altın madalya ile döndüler.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Kulübü güreş branşının başarılı antrenörleri Abdülhamit Altun ve Ali İmamoğlu, Gürcistan'ın Tiflis kentinde düzenlenen Dünya Veteranlar Güreş Şampiyonası'na katıldı. Mavi beyazlı antrenörler, sporcu olarak mücadele ettiği dünya şampiyonasından altın madalya kazanarak döndü. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor bünyesinde şampiyon sporcuları yetiştirmek için görev yapan Ali İmamoğlu ve Abdülhamit Altun, başarılı mücadelelerini madalya ile taçlandırdı. 78 kiloda mücadele den Altun ve 100 kiloda mücadele eden İmamoğlu finalde rakiplerini mağlup ederek veteran güreşçiler dünya şampiyonu olmayı başardılar. - KOCAELİ

Kağıtspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 02:21 Kaynak: İHA
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