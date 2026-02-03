Veteriner Hekimlere Teşekkür Belgesi

Kütahya'nın Çavdarhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görev yapan veteriner hekimler, hayvan sağlığı alanında yürüttükleri başarılı ve özverili çalışmalar dolayısıyla teşekkür belgesiyle ödüllendirildi.

Teşekkür belgeleri, İl Tarım ve Orman Müdürü Ertan Keleş tarafından veteriner hekimlere takdim edildi. Keleş, törende yaptığı açıklamada, üreticilerin hayvan sağlığının korunması ve gıda güvenliğinin sağlanmasında veteriner hekimlerin önemli bir görev üstlendiğini vurguladı.

İl Müdürü Keleş, "Üreticimizin hayvan sağlığının ve gıda güvenliğinin korunmasında büyük emek veren tüm veteriner hekimlerimize teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA