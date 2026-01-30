Veysel Şahin'in Kripto Varlıklarına El Konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Veysel Şahin'in yasadışı bahis platformları üzerinden yasadışı bahis oynattığı ve bu platformlara altyapı desteği sunduğu iddiasına yönelik soruşturma kapsamında Şahin'in mal varlıklarına el konularak, global şirketlerde bulunan 460 milyon euro değerindeki kripto varlıkları, hesabın bulunduğu global şirket tarafından donduruldu. - İSTANBUL