Vezirhan'da Ekolojik Havuz Çalışmaları Devam Ediyor
1 saat önce
Bilecik'in Vezirhan beldesindeki Cumhuriyet meydanında yapılacak ekolojik havuz çalışmaları devam ediyor.
Bilecik
'in Vezirhan
beldesindeki Cumhuriyet meydanında yapılacak ekolojik havuz çalışmaları devam ediyor.
Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. İncelemeleri sonrası kısa bir açıklamada bulunan Başkan Duymuş, "Beldemize büyükşehir tadında hizmetler yapıyoruz. Beldemiz Cumhuriyet meydanı ekolojik havuzumuzun çalışmaları tamamlanıyor. Çalışmalarda emeği geçen ekiplerimize çok teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 02:21 Kaynak: İHA
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