Vezirhan'da Kutsal Topraklara Gidecek Olan Hacı Adayları Uğurlandı
1 saat önce
Bilecik'in Vezirhan Beldesi'nde umre ibadetini yerine getirecek vatandaşlar için uğurlama töreni düzenlendi.
Bilecik
'in Vezirhan
Beldesi'nde umre ibadetini yerine getirecek vatandaşlar için uğurlama töreni düzenlendi.
Vezirhan Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, belde sakinlerinden Recep Aldemir ve Rafet Temizkan ailelerini umre ibadetlerini yerine getirmek için kutsal topraklara uğurladı. Başkan Duymuş, "Beldemiz sakinlerinden Recep Aldemir ve Rafet Temizkan ailelerini kutsal topraklara uğurladık. Uğurlamada Belediye Başkan adaylarımız MHP
'den Hüseyin Ocak
ve AK Partimizin adayı Kemal Gergin ile birlikte olduk. Kendilerine teşekkür eder başarılar diliyorum. Allah yapacakları dualarını ve umrelerini kabul eylesin" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 12:19 Kaynak: İHA
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