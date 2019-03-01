Vezirhan Spor İdmanlarına Devam Ediyor

Vezirhan Spor, Bilecik'in Vezirhan beldesi kapalı halı sahasında idmanlarına devam ediyor.

Vezirhan Spor, Bilecik'in Vezirhan beldesi kapalı halı sahasında idmanlarına devam ediyor.



Vezirhan Belediyesi tarafından beldesine kazandırılan kapalı halı sahası gençlerin yanı sıra Vezirhan Spor'a hizmet vermeye başladı. İdmanını halı sahada yapan Vezirhan Spor'u Vezirhan Belediye Başkanı Mehmet Duymuş'un yanı sıra AK Parti Belediye Başkan Adayı Kemal Gergin ve belediye meclis üyesi adayları ziyaret etti. - BİLECİK

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