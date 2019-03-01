Son Dakika Haberleri: Vezirhan Spor İdmanlarına Devam Ediyor

Vezirhan Spor İdmanlarına Devam Ediyor

1 saat önce

Vezirhan Spor, Bilecik'in Vezirhan beldesi kapalı halı sahasında idmanlarına devam ediyor.

Vezirhan Spor İdmanlarına Devam Ediyor, System.String[]
Vezirhan Spor, Bilecik'in Vezirhan beldesi kapalı halı sahasında idmanlarına devam ediyor.

Vezirhan Belediyesi tarafından beldesine kazandırılan kapalı halı sahası gençlerin yanı sıra Vezirhan Spor'a hizmet vermeye başladı. İdmanını halı sahada yapan Vezirhan Spor'u Vezirhan Belediye Başkanı Mehmet Duymuş'un yanı sıra AK Parti Belediye Başkan Adayı Kemal Gergin ve belediye meclis üyesi adayları ziyaret etti. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 12:36 Kaynak: İHA

Bilecik, Vezirhan, Yenikadinda Gösterme, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



95'lik Mülayim Dede, Torun Sayısıyla AK Partili Vekili Şaşırttı Erdoğan'ın Küçük Muhammed'e Hediye Ettiği Tespihi Satın Almak İstiyorlar

Fuhuş İçin Anlaştığı Kadından Akılalmaz Tuzak! Ağabeyleri Evi Bastı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.3.2019 14:27:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vezirhan Spor İdmanlarına Devam Ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]