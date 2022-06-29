Vezirköprü'de hibe makine ve ekipmanlar üreticilere teslim edildi

Vezirköprü ilçesinde kırsal kalkınma destekleri kapsamında hibe desteğinden yararlanmaya hak kazanan üreticilere makine ve ekipmanları törenle teslim edildi.

Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, 1700 Sayılı Vezirköprü Tarım Kredi Kooperatifinde düzenlenen Tarıma Dayalı Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Programı dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, hibe desteğinden Samsun ilçeleri arasında en fazla payı Vezirköprü'nün aldığını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığının verdiği yüzde 50 hibe desteğinin ekonomik yatırımların güçlenmesini sağladığını belirten Sağlam, "İlk açıklanan listede toplam 234 makine ve ekipman desteği verildi. Bakanlıktan 4,5 milyon lira ek bütçe aldık. Bunun 3,5 milyon lirasını makine ve ekipmana ayırdık. Bununla 223 tane daha makine vereceğiz. Bunun 118'i yine Vezirköprü'deki üreticilere verilecek. Toplamda 352'si Vezirköprü'ye verilmiş olacak. Çünkü Vezirköprü nüfusunun yüzde 70'i köyde yaşıyor, tarım ve hayvancılık yapıyor." dedi.

Konuşmaların ardından makine ve ekipmanlar üreticilere teslim edildi.

Törene Vezirköprü Kaymakamı Halid Yıldız, Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, Vezirköprü İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yakup Çağlıyan, Samsun Ziraat Odası Başkanı Hasan Tütüncü, Vezirköprü Ziraat Odası Başkanı Arslan Kaya, 1700 Sayılı Vezirköprü Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Ali Atan, AK Parti Vezirköprü İlçe Başkanı Mehmet Kurt ve çiftçiler katıldı.