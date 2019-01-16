Vezirköprü Tarım Kredi Kooperatifinde Nostalji Köşesi

Vezirköprü
Tarım Kredi Kooperatifinde, geçmişte kullanılan araç gereçlerden oluşan nostalji köşesi oluşturuldu.
Tarım kredi kooperatiflerinde geçmişten bu yana kullanılan araç gereçlerden oluşan köşe, Vezirköprü Tarım Kredi Kooperatifinde bir araya getirildi.
Köşede, yıllar önce kullanılan hesap makineleri, daktilolar, faks makineleri, telefon ahizeleri, radyo, teyp, televizyon, bilgisayar, yazıcı, tarayıcı, sahte para kontrol cihazı gibi eşyalar bulunuyor.
Vezirköprü Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Mustafa Kuru
, AA muhabirine, nostalji köşesini genç çiftçilere eski yılları hissettirmek amacıyla hazırladıklarını söyledi.
Geçmişte hangi cihazlarla hizmet verdiklerini gösterdiklerini belirten Kuru, "Genç
çiftçilere görsel olarak geçmişi hissettirmeyi, bundan böyle nesilden nesile aktarmayı hedefliyoruz. Bu uygulama tarım kredi kooperatiflerinde bir ilk." dedi.